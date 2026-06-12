Irlanda recibirá a Israel en octubre en terreno neutral y sin público

El partido de la Liga de Naciones de la UEFA entre Irlanda e Israel, previsto inicialmente para el 4 de octubre en Dublín, se jugará en terreno neutral y a puerta cerrada, anunció el viernes la Federación Irlandesa de Fútbol (FAI).

Esta decisión fue tomada por la FAI de acuerdo con la UEFA, el organismo que dirige el fútbol europeo.

Israel debe recibir primero a Irlanda como local, el 27 de septiembre, y lo hará en un terreno neutral.

Varios responsables políticos irlandeses propalestinos y figuras del fútbol habían pedido a la FAI que renuncie a disputar esos partidos como forma de protestar contra la guerra de Israel en Gaza.

A finales de mayo, hinchas irlandeses propalestinos habían perturbado en dos ocasiones el partido Irlanda-Catar como protesta por el mantenimiento de esos partidos contra Israel.

Ello había suscitado una gran preocupación sobre las condiciones de seguridad que requiriría un partido de Israel en el estadio de Dublín.

La FAI declaró este viernes que "después de unas consultas" estimó que "existen dificultades operativas que tendrían un impacto en la organización del partido en suelo nacional".

En noviembre, la FAI aprobó una moción en la que pedía a la UEFA la suspensión inmediata de Israel de las competiciones internacionales, pero no recibió el apoyo de los dirigentes del fútbol europeo.

Israel disputó sus partidos de la última fase de clasificación mundialista como local en Hungría.

Ni Irlanda ni Israel se clasificaron para el Mundial de Norteamérica 2026, que arrancó el jueves.