Italia derrota a Puerto Rico y se mete en semifinales del Clásico Mundial

Italia, la revelación absoluta del Clásico Mundial de béisbol de 2026, irrumpió este sábado en semifinales al vencer 8x6 a Puerto Rico en Houston.

La novena europea sigue invicta en cinco partidos, incluido un triunfo ante Estados Unidos, y pugnará el lunes en Miami por un puesto en la final.

Su rival salía del último duelo de cuartos de final, que disputaban este sábado Venezuela y Japón, la vigente campeona.

La otra semifinal será un choque de trenes entre Estados Unidos y República Dominicana el lunes, también en Miami.

Anotaciones por entradas:

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Puerto Rico 1 1 0 0 0 0 0 4 0 6 7 0

Italia 4 0 0 4 0 0 0 0 - 8 8 1