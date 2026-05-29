Italia domina los ensayos clasificatorios en Mugello, Marc Márquez sexto

El italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) firmó el mejor tiempo de los ensayos clasificatorios del Gran Premio de Italia de MotoGP, este viernes en un circuito de Mugello, donde reapareció tras su paso por quirófano el español Marc Márquez, que fue sexto.

Los tifosi italianos vieron a sus compatriotas como protagonistas de este viernes en casa, ya que Di Giannantonio lideró una hoja de tiempos por delante de tres compatriotas: Francesco Bagnaia (Ducati), segundo en uno de sus circuitos preferidos, y luego Enea Bastianini (KTM-Tech3) y Franco Morbidelli (Ducati-VR46).

El español Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini) fue quinto, justo delante del vigente campeón mundial, Marc Márquez (Ducati), sexto en su vuelta a los circuitos tres semanas después de su violenta caída en Le Mans, en Francia, que motivó su paso por quirófano por una fractura en un pie y, de paso, tratar de nuevo su hombro derecho, que venía dándole problemas.

El veterano piloto catalán, que admitió no llegar al 100% a este fin de semana italiano, cumplió su primer objetivo: clasificarse a la Q2, la segunda parte de la sesión del sábado que decide el orden de los doce primeros puestos de la parrilla de salida.

El líder del Mundial, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), fue séptimo este viernes, delante del español Jorge Martín (Aprilia), que está segundo en el Mundial 2026.

El Top 10 del viernes lo completaron dos pilotos inesperados, el español Álex Rins (Yamaha) y el brasileño Diogo Moreira (Honda-LCR).

No hubo milagro para el excampeón mundial francés Fabio Quartararo (Yamaha), que espera sufrir y solo pudo ser decimoséptimo, por lo que tendrá que conseguir uno de los dos primeros puestos de la Q1 del sábado para poder luchar por la pole en la Q2.

- Resultados de los ensayos clasificatorios del GP de Italia:

1. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 1:44.808 (Q)

2. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) à 0.091 (Q)

3. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 0.103 (Q)

4. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 0.151 (Q)

5. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 0.196 (Q)

6. Marc Márquez (ESP/Ducati) 0.202 (Q)

7. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 0.216 (Q)

8. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 0.324 (Q)

9. Álex Rins (ESP/Yamaha) 0.341 (Q)

10. Diogo Moreira (BRA/Honda-LCR) 0.354 (Q)

11. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 0.433

12. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 0.462

13. Pedro Acosta (ESP/KTM) 0.486

14. Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3) 0.661

15. Joan Mir (ESP/Honda) 0.787

16. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 0.809

17. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 0.862

18. Brad Binder (RSA/KTM) 0.996

19. Luca Marini (ITA/Honda) 1.146

20. Toprak Razgatlioglu (TUR/Yamaha-Pramac) 1.491

21. Michele Pirro (ITA/Ducati-Gresini) 2.034

22. Cal Crutchlow (GBR/Honda-LCR) 3.280