Italia conquistó un cuarto título consecutivo de la Copa Davis este domingo tras vencer a España por 2-1 en la final disputada en Bolonia, con Lorenzo Musetti y Andrea Vavassori sellando la victoria en el dobles.

Musetti ganó el primer punto de individuales y luego se unió a Vavassori para derrotar a Carlos Alcaraz y Marcel Granollers por 6-2 y 7-5 en el dobles decisivo, después de que España igualó la eliminatoria.

Héroe de la final, Musetti ofreció una actuación soberbia para derrotar al número 10 del mundo, Rafael Jodar, por primera vez en tres enfrentamientos este año, por 6-7 (4/7) y 6-2, 6-1 en el primer partido de la final.

A continuación saltó a la pista Alcaraz para lograr un triunfo holgado por 6-2 y 7-6 (7/4) sobre Flavio Cobolli.

Musetti, junto a Vavassori, certificaron el triunfo local en la reedición, con idéntico resultado, de la final del año pasado.

Italia es la primera nación en conquistar cuatro títulos consecutivos de la Copa Davis desde que la Ronda de Desafío fue abolida tras la edición de 1971, y la primera desde que Estados Unidos ganó cinco seguidos entre 1968 y 1972.

Los italianos encadenan una racha de 17 eliminatorias ganadas en la Copa Davis y pueden agradecer a Musetti gran parte de su éxito esta semana.

El jugador de 24 años ganó sus tres partidos de individuales y se asoció con Vavassori para lograr dos victorias en dobles en las semifinales y la final.

Mientras tanto, el número 10 del mundo en dobles, Vavassori, terminó la semana con un tres triunfos en dobles y no cedió su saque en ninguno de los tres partidos.