Con un llamado a renovar la fe, despertar el corazón y prepararse espiritualmente para la Navidad, el arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, invitó a los fieles a vivir el tiempo de Adviento como una oportunidad para reflexionar, reconciliarse y comenzar de nuevo.

Durante la homilía de este domingo 29 de noviembre, en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, con motivo del primer domingo de Adviento, Ulloa destacó que este periodo marca el inicio de un nuevo año litúrgico y representa una oportunidad para recuperar la esperanza, revisar la vida y acercarse a Dios.

“Comenzar el Adviento es recordar que Dios no se ha cansado de nosotros, que sigue creyendo en nuestras posibilidades y que siempre nos ofrece una nueva oportunidad”, expresó.

El arzobispo explicó que la invitación de Jesús a permanecer atentos y vigilantes no debe interpretarse desde el miedo al futuro, sino como un llamado a vivir con conciencia, fortalecer el amor al prójimo y no permanecer indiferentes ante las necesidades de quienes nos rodean.

En ese sentido, advirtió que las personas pueden tener los ojos abiertos, pero mantener el corazón dormido cuando se acostumbran al sufrimiento ajeno, pierden la capacidad de agradecer o dejan de escuchar a quienes tienen cerca.

Asimismo, señaló que la esperanza cristiana debe traducirse en acciones concretas y no limitarse a esperar que otros resuelvan los problemas. Por ello, exhortó a los panameños a asumir sus responsabilidades desde sus familias, trabajos y comunidades.

Al referirse a la realidad nacional, Ulloa pidió que la solidaridad demostrada tras el terremoto que afectó a varias comunidades del país no se apague y que el Adviento también sea un tiempo para acompañar a las familias que todavía necesitan ayuda.

“Reconstruir Panamá no significa solamente levantar paredes y recuperar estructuras; significa también sanar corazones, fortalecer vínculos y renovar nuestra confianza como pueblo”, manifestó.

Finalmente, invitó a los fieles a no reducir el Adviento a los preparativos materiales de la Navidad, sino a tomar decisiones que permitan transformar sus vidas, como perdonar, visitar a un enfermo, ayudar a una familia necesitada, recuperar la oración o dedicar más tiempo a sus seres queridos.

“Que al llegar la Navidad no solamente hayan cambiado los adornos de nuestras casas, sino también algo profundo de nuestros corazones”, exhortó Ulloa, quien concluyó su mensaje con una oración para que Dios renueve las familias y ayude a construir una Panamá más justa, fraterna y solidaria.