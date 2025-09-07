Italia se proclama campeona mundial de voleibol femenino, Brasil tercera

La selección italiana de voleibol femenino logró su segundo título mundial un año después de conseguir el oro olímpico en París al vencer en la final a Turquía al término de un magnífico enfrentamiento (3-2: 25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8), este domingo en Bangkok, mientras que Brasil fue tercera.

La Nazionale se sube al techo del mundo por segunda vez tras haber logrado el título en 2002, gracias a una generación dorada liderada por Paola Egonu (22 puntos, incluidos tres bloqueos) y al entrenador argentino Julio Velasco.

Después de haber ganado dos títulos mundiales en la década de 1990 con la selección italiana masculina, Velasco, de 73 años, ha llevado a su par femenino a dos medallas de oro consecutivas.

Había llegado al puesto en plena crisis, unos meses antes de los Juegos de París.

Además de estas dos medallas de oro, ha llenado la vitrina de trofeos con dos Ligas de Naciones.

En el Mundial, tras remontar contra Brasil en semifinales (3-2 después de ir perdiendo 1-0 y luego 2-1), sus jugadoras resistieron el regreso de las turcas, lideradas por Melissa Vargas (28 puntos, incluidos cuatro saques directos), vigentes campeonas de Europa y que jugaban su primera final mundial.

Las italianas hicieron valer su experiencia en el tie-break, que dominaron después de un inicio lento (0-2 luego 4-6), en particular gracias a su superioridad en el bloqueo (cinco).

Brasil subió al tercer escalón del podio, como en los Juegos de 2024, al vencer a Japón, también en el tie-break (25-12, 25-17, 19-25, 27-29, 18-16).