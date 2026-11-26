Jakson Follmann, uno de los seis sobrevivientes de la tragedia aérea de Chapecoense, declara "orgullo" por sus "cicatrices" en una entrevista con la AFP. A diez años de la catástrofe, no piensa en lo que perdió, sino en lo que ganó.

A sus 34 años, el exportero acaba de publicar un libro y recorre Brasil y otros países con su conferencia Seguir adelante, mientras abraza una pasión que lo acompaña junto al fútbol desde niño, cantar.

El sábado 28 de noviembre se cumple una década del desastre que dejó 71 muertos y diezmó al modesto club de la ciudad de Chapecó, en el sur de Brasil, que precisamente esta temporada descendió de nuevo a la segunda división.

Hace diez años el avión que transportaba al equipo se estrelló cerca de Medellín cuando viajaba para jugar la ida de la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional.

Follmann considera que el siniestro, uno de los peores en la historia de un club de fútbol, fue "un crimen" que "pudo evitarse".

A continuación extractos de la entrevista.

Pregunta: ¿Cómo han sido estos diez años?

Respuesta: "Hoy soy padre. Mi hijo, Joaquim, tiene seis años. Hoy estoy casado. Entonces era novio de mi esposa, Andressa. Vivo intensamente el hoy, el ahora, porque solo tengo el hoy y el ahora. Han sido diez años intensos y estoy agradecido con Dios. Tengo mucho orgullo de mis cicatrices, mi vida, mi historia".

P: Su pierna derecha fue amputada y tuvo cirugías en la columna y el tobillo izquierdo. Su carrera como arquero acabó, pero supo rehacerse. ¿Qué mensaje da a la gente?

R: "Mis conferencias tienen tres pilares: deconstrucción, reconstrucción y paciencia. Mi objetivo es aportar algo positivo a la vida de los demás".

"Reaprendí a caminar con una prótesis. Perdí 26 kilos. Hice fisioterapia en la mañana, en la tarde, en la noche. Sentía mucho dolor, pero todo valió la pena".

- "Una locura loca" -

P: ¿Qué le dejó PopStar, el reality show brasileño de canto que ganó en 2019?

R: "Fue una locura loca. Mis padres y mis hermanas cantan y crecí oyendo música. Antes del fútbol canté con ellos en festivales en mi ciudad (Alecrim, Rio Grande do Sul). Hoy tengo canciones en Spotify, YouTube, Deezer; es un brazo de las conferencias. Fue maravilloso, no por ganar, sino por hacer cosas fuera del deporte".

P: Debutó con Juventude, pasó por Gremio y seis meses antes de la tragedia fichó con Chapecoense. ¿Llegó a arrepentirse?

R: "Nunca pasó por mi cabeza. Cuando salí del Gremio fui a URT, un equipo del interior de Minas Gerais y fui uno de los mejores porteros del Campeonato Mineiro. Llegaron propuestas. Jamás me arrepentí de elegir al Chape".

P: ¿Qué representa Chapecoense para usted?

R: "Tengo un respeto y un cariño gigantesco por el club, la torcida y la ciudad de Chapecó. Allí me casé y nació mi hijo. Él tiene la camiseta de Chapecoense y siempre apoyamos al equipo. Quiero llevarlo a la Arena Condá para mostrarle donde papá entrenaba y jugaba".

- "Yo con ellos y ellos conmigo" -

Otros dos futbolistas sobrevivieron: Neto, retirado en 2019, y Alan Ruschel, que jugó este año con el Juventude su última temporada.

P: ¿Mantiene contacto con sobrevivientes y familiares de víctimas?

R: "Cuando nos reencontramos hay mucho respeto. Mi luto fue totalmente diferente al de las esposas y los familiares de los fallecidos. ¿Tengo dificultades? Tengo, pero estoy aquí. Con Neto y con Alan Ruschel converso por WhatsApp o por teléfono. Alan vino a una de mis conferencias. Yo con ellos y ellos conmigo".

P: Solo jugó un partido con Chapecoense, el estreno en la Sudamericana ante Cuiabá. ¿Cómo lo recuerda?

R: "Un momento de mucha felicidad. Perdimos, pero vivía el mejor momento de mi carrera. Nunca imaginé que sería el último".

- "Crimen" -

La causa del desastre fue falta de combustible por errores de gestión de la aerolínea LaMia. El recuerdo le quita la sonrisa a Follmann unos segundos, aunque recupera de inmediato su talante optimista.

P: Llega la final y el accidente...

R: "Hacíamos un viaje tranquilo e infelizmente pasó lo que pasó. Fue un crimen. Pudo evitarse".

P: Atlético Nacional cedió el título a Chapecoense. ¿Qué significó?

R: "El club y el pueblo colombiano dieron una clase de empatía. Cada semana recibo en redes sociales mensajes desde Colombia. Es una historia que jamás podrá ser borrada".