Japón prohíbe tomar fotos de vóley-playa para evitar imágenes "malintencionadas"

Los espectadores de un torneo de vóley-playa en Japón este fin de semana no tendrán autorización para tomar fotos o videos, ante el temor por parte de los organizadores de que los aficionados recurran a imágenes "malintencionadas" de las jugadoras y los jugadores.

La Federación Japonesa de Voleibol indicó el viernes que la grabación de imágenes en cualquier dispositivo, incluidas las gafas inteligentes, estará prohibida durante una etapa puntuable para el circuito nacional de vóley-playa masculino y femenino, el sábado y el domingo.

Esta prohibición se produce a raíz de las quejas de jugadores y jugadoras durante la etapa anterior de este circuito la semana pasada.

"A pesar de nuestros repetidos recordatorios y advertencias sobre las normas relativas a la fotografía, hemos constatado tomas malintencionadas por parte de algunos espectadores durante la etapa de Hekinan", declaró la Federación al anunciar la prohibición.

Para el encuentro de este fin de semana, la Federación ha ampliado su prohibición a los prismáticos, binoculares, o gafas inteligentes.

"Presentamos nuestras más sinceras disculpas a todas las personas que se alegraban de asistir al torneo y de tomar fotografías (sin mala intención), pero nuestra prioridad absoluta es preservar un entorno en el que los deportistas en competición puedan concentrarse en su rendimiento con total tranquilidad", declaró la Federación.

Las autoridades deportivas japonesas han multiplicado las iniciativas para proteger de las tomas de imágenes inapropiadas a las jugadoras de vóley-playa, normalmente equipadas con trajes de baño.

Los uniformes del equipo femenino japonés de vóley-playa en los Juegos Olímpicos de París 2024 se habían confeccionado con un material especial que bloquea las fotos infrarrojas que dejan en evidencia la ropa interior.

La Federación Japonesa de Gimnasia también ha establecido un sistema de permisos para poder tomar fotografías durante las competiciones.