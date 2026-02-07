Japón se acerca a EEUU en prueba por equipos de patinaje artístico

El prodigio estadounidense del patinaje artístico, Ilia Malinin, tuvo su entrada en liza olímpica este sábado con una actuación por debajo de sus estándares en el programa corto de la prueba por equipos, donde le superó el japonés Yuma Kagiyama.

Japón elevó su cuenta a 33 puntos y se aproximó a solo uno del líder Estados Unidos (34), antes del desenlace del domingo, cuando se decidirán las medallas.

El oro parece un pulso a dos entre esos dos países, con la anfitriona Italia tercera por ahora con 28 puntos, Canadá cuarta con 27 y Georgia quinta con 25.

El resto de participantes quedaron eliminados este sábado y no competirán por las medallas: Francia, Corea del Sur, China, Gran Bretaña y Polonia.

La presencia de Malinin en el Milan Ice Skating Arena era uno de los momentos más esperados por los aficionados, pero el joven de 21 años, doble campeón mundial, no brilló como se esperaba con su medley del videojuego "The Lost Crown" y sumó 10.67 puntos menos que Kagiyama (22 años), subcampeón olímpico en categoría individual en Pekín 2022.

Malinin es el gran favorito al oro olímpico en la prueba estelar individual, donde el martes 10 está programado el programa corto y el viernes 13 el libre.