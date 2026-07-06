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Japonés Hachimura deja los Lakers y firma con los Clippers, según medios

Japonés Hachimura deja los Lakers y firma con los Clippers, según medios
El alero japonés Rui Hachimura, agente libre, llegó a un acuerdo para firmar un contrato de dos años con los Clippers de Los Ángeles en la NBA Harry How
AFP
06 de julio de 2026

El alero japonés Rui Hachimura llegó a un acuerdo como agente libre para firmar un contrato de dos años y 28 millones de dólares con Los Angeles Clippers, según informaron este lunes varios medios estadounidenses.

El jugador, de 28 años, cerró el acuerdo, según The Athletic y ESPN, horas antes de la apertura del periodo de la NBA en el que las franquicias pueden negociar con agentes libres para la temporada 2026-27.

En siete temporadas en la NBA, repartidas entre los Washington Wizards y Los Angeles Lakers, Hachimura promedió 12,6 puntos, 4,6 rebotes y 1,2 asistencias en 405 partidos.

Seleccionado con la novena elección del Draft de la NBA de 2019 por Washington, Hachimura ayudó a los Lakers a alcanzar los playoffs en cada una de las últimas cuatro temporadas y registró un 56,9% de acierto en tiros de tres durante la pasada temporada.

Una vez que los contratos puedan firmarse y los acuerdos queden formalizados, la atención se centrará en definir el futuro de uno de los excompañeros de Hachimura en los Lakers: LeBron James.

El cuatro veces Jugador Más Valioso de la NBA y cuatro veces campeón de la liga anunció la semana pasada que no regresará a los Lakers, mientras que su agente, Rich Paul, ha dejado entrever hasta diez posibles destinos para el alero de 41 años, incluidos sus antiguos equipos, Miami Heat y Cleveland Cavaliers.

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