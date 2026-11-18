Los dueños de los equipos de las Grandes Ligas de Béisbol descartaron llegar a un acuerdo con el sindicato de jugadores que no incluya un tope salarial, dijo el miércoles el comisionado de la MLB, Rob Manfred.

Con la Asociación de Jugadores de la MLB considerando inaceptable la imposición de un tope salarial, un cierre patronal que podría comprometer la temporada 2027 cobra fuerza como escenario probable.

El actual convenio colectivo vence el próximo 1 de diciembre.

"No puedo imaginarme a los dueños ratificando un acuerdo que no incluya un tope y un piso salarial", dijo Manfred en reuniones de los propietarios de los equipos que disputan las Grandes Ligas.

Si no se alcanza un nuevo acuerdo en dos semanas, se espera que los dueños impongan de inmediato un cierre patronal.

De concretarse, sería el décimo paro laboral en las Grandes Ligas desde 1972, en una disputa entre propietarios y jugadores por el reparto de los miles de millones de dólares que genera una de las ligas más populares del deporte estadounidense.

Los equipos y los jugadores dejarían de tener contacto y no se realizarían traspasos ni contrataciones mientras dure el conflicto, teniendo el 24 de marzo como fecha prevista para el día inaugural de la temporada regular de 2027.

"Hay mucho margen para el compromiso, pero hay algo en lo que no voy a ceder, y es en el tema del que estamos oyendo hablar a la gran mayoría de nuestros aficionados: quieren un tope y un piso salariales", dijo Manfred.

Para el director ejecutivo interino del sindicato de jugadores, Bruce Meyer, esa postura inflexible demuestra que los dueños solo quieren aumentar sus beneficios reduciendo salarios.

"Quieren ganar más dinero en beneficios y en el valor de las franquicias suprimiendo artificialmente los salarios de los jugadores", señaló Mayer en un comunicado.

Otras ligas deportivas norteamericanas han acordado topes salariales, pero los jugadores de la MLB han combatido el concepto durante décadas.