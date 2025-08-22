Jefferson-Wooden triunfa también en los 100 metros en Bruselas

La estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, gran favorita al oro en el Mundial de atletismo de Tokio (13-21 de septiembre), sigue invicta esta temporada en los 100 metros y ganó este viernes esa prueba en la reunión de la Liga de Diamante de Bruselas.Con un tiempo de 10 segundos y 76 centésimas (viento: -0,2 m/s) superó en esta cita a su compatriota Sha'Carri Richardson (11.08) y a la británica Daryll Neita (11.15).En su última temporada, la leyenda jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, de 38 años, terminó cuarta, con un crono de 11.17.Jefferson-Wooden, bronce olímpico el año pasado en la línea recta, está siendo la sensación de la temporada en la prueba reina de la velocidad.A principios de agosto la atleta de 24 años se convirtió, con un 10.65 en Eugene (Estados Unidos), en la quinta velocista más rápida de la historia.