Jefferson-Wooden triunfa también en los 100 metros en Bruselas

La estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, gran favorita al oro en el Mundial de atletismo de Tokio (13-21 de septiembre), sigue invicta esta temporada en los 100 metros y ganó este viernes esa prueba en la reunión de la Liga de Diamante de Bruselas.

Con un tiempo de 10 segundos y 76 centésimas (viento: -0,2 m/s) superó en esta cita a su compatriota Sha'Carri Richardson (11.08) y a la británica Daryll Neita (11.15).

En su última temporada, la leyenda jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, de 38 años, terminó cuarta, con un crono de 11.17.

Jefferson-Wooden, bronce olímpico el año pasado en la línea recta, está siendo la sensación de la temporada en la prueba reina de la velocidad.

A principios de agosto la atleta de 24 años se convirtió, con un 10.65 en Eugene (Estados Unidos), en la quinta velocista más rápida de la historia.