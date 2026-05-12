Jhonatan Narváez sigue poniendo sabor sudamericano al Giro de Italia

El campeón de Ecuador, Jhonatan Narváez, se impuso al esprint en la cuarta etapa del Giro de Italia, disputada este martes entre Catanzaro y Cosenza, en la que el uruguayo Thomas Silva perdió la maglia rosa.

El idilio del ciclismo sudamericano con la Corsa Rosa se mantiene, ya que de las cuatro estapas disputadas, dos han sido ganadas por ciclistas de la región (Silva la 2ª el pasado sábado y Narváez la de este martes, con el venezolano Orluis Aular, segundo) y el uruguayo vistió además la preciada maglia rosa de líder durante dos jornadas.

En un final tramposo por calles estrechas, el corredor del UAE Emirates impuso su punta de velocidad para superar en la línea al velocista del Movistar, el venezolano Aular, y al italiano Giulio Ciccone, de Lidl-Trek, nuevo líder de la carrera.

Es la segunda victoria de etapa en un Giro para Narváez, tras la lograda en 2024 y, sobre todo, es la primera tras sufrir una grave caída en enero, en el Tour Down Under, en Australia, donde se fracturó dos vértebras.

- Grave accidente en enero -

"Es una victoria increíble para mí. He estado entrenando muy duro en Ecuador los últimos tres meses, con el apoyo de mi familia, mis amigos y mi equipo, por lo que esta victoria es también para ellos", declaró el ecuatoriano tras la etapa.

Ciccone se convirtió en el nuevo líder del Giro al arrebatar la maglia rosa al uruguayo Silva, que se quedó descolgado del pelotón en el único puerto del día, cuya cima estaba a 14 km de la llegada.

Precisamente esa subida, de 5,9 km de recorrido al 11% de desnivel medio, descartaba de la victoria a los velocistas puros, por lo que Movistar trabajó para descolgarlos y tener más chances de victoria con Aular.

El plan parecía funcionar para el equipo telefónico hasta que a poco más de un kilómetro de la llegada, el suizo Jan Christen, compañero de equipo de Narváez, lanzó un potente ataque y ganó unos metros sobre el pelotón.

Movistar gastó sus últimos cartuchos en tratar de atrapar a Christen y Aular tuvo que lanzar desde muy lejos el esprint, permitiendo a Narváez adelantarle en los últimos metros.

"El Movistar trabajó muy duro en la subida. A 700 metros de la llegada, estaba bien colocado y al final era una cuestión de piernas", explicó el ganador del día.

En la general, Ciccone es nuevo líder con 4 segundos de ventaja sobre Christen, el alemán Florian Stork y el colombiano Egan Bernal.

El miércoles se disputará la 5ª etapa, de 203 km de recorrido entre Praia a Mare y Potenza, con un perfil sinuoso que complica la llegada al esprint.