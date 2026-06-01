João Fonseca, verdugo de Djokovic, impulsa el tenis entre los jóvenes en Brasil

Raqueta en mano, Henry sale a la pista. Entrena todos los días a las afueras de Sao Paulo con el joven brasileño João Fonseca, de 19 años, como "inspiración".

"Cada vez más chicos" como Henry Takahashi, de 13 años, sueñan con ser tenistas profesionales en el país del fútbol, dice a la AFP su entrenador, Juninho Nascimento.

El técnico da cuenta de un "boom" Fonseca con una disparada del número de inscritos en torneos infantiles y juveniles.

"Hoy no tenemos plazas. Hay una lista de espera", agrega en la academia de la Federación Paulista de Tenis en São Bernardo do Campo, a 20 km de Sao Paulo.

Y para fortalecer ese "boom", si hacía falta, el viernes Fonseca le dio un espaldarazo en París: venció en épica remontada, tras estar dos sets abajo, al ex número uno del mundo Novak Djokovic para llegar a octavos de final de Roland Garros.

La perla carioca, número 30 del mundo, derrotó 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 a un adversario de 39 años que tendrá que seguir esperando para lograr un histórico 25º título del Grand Slam.

Con su agresivo estilo de juego, un pesado golpe de derecha y mucho carisma, el joven tenista de Rio de Janeiro surgió como la gran promesa del tenis sudamericano.

Y en el camino volvió a poner a Brasil en el mapa de la élite masculina.

En 2025, cuando ganó sus primeros títulos ATP en Buenos Aires y Basilea, se convirtió en el quinto brasileño que entró en el Top-25 en la historia del ranking. Llegó a ocupar la 24º posición.

Se unió a Gustavo Kuerten -único número uno-, Thomaz Bellucci, Fernando Meligeni y Thomaz Koch.

Había pasado mucho tiempo. Guga Kuerten se retiró en 2008, Meligeni en 2003 y Koch en 1985.

"Me gusta cómo (Fonseca) se comporta en la cancha, sus jugadas... Todo", dice con timidez Henry, quien estudia bachillerato on-line en medio de su cargada agenda de prácticas.

- Crecimiento de "locura" -

Hubo entre 2024 y 2025 un salto de 34% en el número de inscritos en el campeonato nacional infantil y juvenil (12-18 años) y en la Copa de las Federaciones, torneo élite de promesas en el que compitió en su momento Fonseca.

Y en Sao Paulo, donde entrena Henry, el crecimiento es exponencial.

Allí, la cifra de inscritos en torneos infantojuveniles de la federación regional se multiplicó por cuatro entre 2022 y 2025, hasta más de 7.000.

"¡Es una locura! Yo bromeo con todo el mundo: João Fonseca gana un juego en la mañana y en la tarde aumenta el número de afiliados", dice a la AFP el presidente de la federación, Danilo Gaino.

Fonseca atrae público joven, "tendencia que observamos en otras actividades, como la música o el cine, cuando brasileños compiten por premios internacionales", analiza Thiago Freitas, director de operaciones en Brasil de la división de deportes de la agencia Roc Nation.

"Si ves a los muchachos, todos están dejándose un bigotico y una barbita como la de João", comenta Nascimento sobre sus alumnos.

Muchos usan su modelo de raqueta.

- Si él puede... -

Entrando al profesionalismo, Luis "Guto" Miguel es uno de los jóvenes tenistas más prometedores en Brasil.

Segundo en el ranking junior de la Federación Internacional de Tenis, este jugador de 17 años cree que Fonseca "traza un camino" a seguir.

"Es un camino duro. Con su entrega, sus jugadas, su actitud, ayuda a aprender más rápido y estar ahí en el tope", declara a la AFP Guto Miguel tras competir en el Latin American Open, en Sao Paulo, su debut en el circuito de la ATP.

En São Bernardo do Campo, Bruno Rodrigues acaba una sesión de prácticas con otros jóvenes de proyección como Igor Gimenez y Rafael Finetto.

Ver "a un jugador tan joven" como Fonseca ganar títulos es un impulso: "Si él puede, tal vez un día nosotros también podamos".

La épica victoria de este viernes en la pista Philippe Chatrier, la central de Roland Garros, ante una leyenda como Nole Djokovic es una prueba de ello.