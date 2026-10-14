Jódar avanza a cuartos de Shanghái con advertencia por hablar mal a un recogepelotas

El tenista español Rafael Jódar avanzó a cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái este miércoles, pero recibió una advertencia por "mala conducta deportiva", impuesta por el juez de silla tras hablar mal a un recogepelotas durante un partido tenso.Jódar, de 20 años, estaba por detrás en el marcador tras haber perdido el primer set en el tie-break contra Botic van de Zandschulp cuando gritó "Dame la puta toalla, coño" a un recogepelotas.Los recogepelotas están situados alrededor de la pista para dar a los jugadores pelotas para servir, y ofrecerles toallas entre los puntos.Jódar acababa de desperdiciar una pelota de break en el primer juego del segundo set.El juez de silla, el ecuatoriano Jimmy Pinoargote, escuchó al español y le indicó que le había puesto un 'warning'.Jódar argumentó que se le había ignorado al pedir una toalla, y el juez insistió en que lo entendía, pero que no era la manera de hacerlo y no podía permitir ese lenguaje."Lo entiendo, pero así no. Pídemelo a mí y yo se lo pido", explicó el juez.En el intercambio entre jugador y juez, el español preguntó al árbitro "¿Pero qué le he dicho?" y éste respondió: "No lo puedo repetir ahora, tú sabes lo que dijiste".Jódar, número 13 del mundo, terminó ganando el partido 6-7 (4/7), 6-4, 6-2 y se enfrentará en cuartos de final al noruego Casper Ruud, que avanzó de ronda tras el abandono por lesión del canadiense Felix Auger-Aliassime.