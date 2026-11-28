Rafa Jódar (10º ATP) derrotó a Cameron Norrie (52º) por 6-2 y 7-5 para dar el primer punto a España en semifinales de la Copa Davis ante Gran Bretaña, este sábado en Bolonia, por lo que Carlos Alcaraz tendrá en su raqueta el pase a la final.

Jódar, de 20 años y la mayor revelación de la temporada en el circuito masculino, volvió a mostrar que desafía sin inmutarse la presión de los grandes escenarios.

Tras un primer set que resolvió con comodidad, apaciguó la revuelta de Norrie, un veterano de 31 años, en el desenlace del segundo para sentenciar con sangre fría.

Para el segundo partido de individuales por fin saltará a la pista Carlos Alcaraz, desde el pasado domingo flamante campeón de las ATP Finals.

El fenómeno español, reservado el jueves ante Austria, se enfrenta a Arthur Fery (32º), que fue semifinalista en la última edición de Wimbledon.

Un triunfo de Alcaraz evitaría llevar el desenlace al dobles, donde Gran Bretaña cuenta con dos especialistas como Henry Patten y Neal Skupski.

El ganador de esta semifinal jugará por la Ensaladera de Plata el domingo ante Italia, vigente triple campeona, que el viernes batió a la República Checa.