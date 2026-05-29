Jódar niega haber empujado a una recogepelotas tras vídeo viral

El joven tenista español de 19 años Rafa Jódar, clasificado este viernes a octavos de final en Roland Garros, negó en una conferencia de prensa haber empujado a una joven recogepelotas durante un momento del partido, después de que un vídeo se hiciera viral.

En esas imágenes, en una salida de Jódar de la pista para ir al baño, se cruza en la puerta con la joven, que sufre un traspiés a su paso, justo cuando él hace un gesto airado con un brazo.

No tardaron en multiplicarse en redes sociales los comentarios sobre ese gesto y el posible empujón, mientras que los defensores del tenista argumentaban que el tropiezo fue por una lona situada en el suelo y que el gesto con el brazo iba dirigido a su padre, con el que se le ve también conversando a distancia en el vídeo.

El ángulo de cámara deja abierto a interpretación si realmente ha habido contacto directo al mostrar la imagen desde una cierta distancia.

Después de ganar en cinco sets en tercera ronda al estadounidense Alex Michelsen, el joven madrileño de 19 años, 29º del mundo y gran esperanza del tenis español, fue preguntado por lo ocurrido en su protocolaria conferencia de prensa pospartido y negó haber tocado en ningún momento a la recogepelotas.

"Ella estaba caminando hacia atrás, yo no la empujé ni nada. Le estaba diciendo a mi padre que me diera las cosas que me iba a dar después de ir al baño, cuando volviera de allí. Ella estaba en medio, así que creo que estaba intentando apartarse. Iba hacia atrás, pero creo que se cayó, pero no porque yo la empujara, sino por la lona cubrecancha, que estaba justo detrás de ella. Así que, cuando iba caminando hacia atrás, se cayó con eso", dijo Jódar.

"Obviamente valoro todo el trabajo que hacen los recogepelotas. Sé que es difícil con el calor y las condiciones quedarse ahí, así que lo agradezco. Yo nunca podría, ya sabes, empujar a un recogepelotas. No la toqué", aseguró.

Rafa Jódar jugará el domingo en octavos de final de Roland Garros ante su compatriota Pablo Carreño (89º).