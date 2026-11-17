Segundo partido y segunda derrota: el joven español Rafael Jódar, mermado físicamente desde el segundo set, perdió ante el francés Arthur Fils este martes en la segunda jornada de su grupo del Masters ATP en Turín, Italia.

Fils, séptimo del mundo, se impuso por 4-6, 6-2 y 6-2 y tomó así un nuevo impulso en busca del pase a semifinales, después de haber caído en la primera fecha contra el estadounidense Ben Shelton.

Sin embargo, Jódar, décimo del ranking masculino, se hunde como colista del grupo, tras haber perdido en su debut ante el número uno mundial, el alemán Alexander Zverev.

Jódar, revelación de la temporada, empezó muy bien pero todo cambió en la segunda manga, donde pidió asistencia para que le suministraran medicamentos.

Desde esa interrupción, todo fue mal para la promesa española, de 20 años, que solo ganó cuatro juegos y perdió claramente el pulso al verse limitado en sus fuerzas.

Fils puso fin a quince años sin una victoria francesa en el Masters ATP, el emblemático Torneo de Maestros de final de curso que reúne a los ocho mejores tenistas de la campaña.

La anterior se remontaba a 2011, cuando Jo-Wilfried Tsonga ganó su duelo de semifinales ante el checo Tomas Berdych.

Desde entonces, ni Tsonga (2012), ni Richard Gasquet (2013), ni Gaël Monfils (2016) consiguieron ganar ningún partido en sus participaciones en el torneo.

El jueves, Fils se jugará el pase a semis contra Zverev, mientras que Jódar, si se recupera, se verá en la tercera y última jornada con Shelton.