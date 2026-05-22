Jódar se bautiza en Roland Garros, catedral del tenis español, con el objetivo de "disfrutar"

Llamarte Rafa y ser español son palabras mayores en Roland Garros. Un año después de la monumental despedida de Nadal, le tocó a Rafa Jódar, con la camiseta de la Roja para evitar equívocos, debutar ante la prensa este viernes: "Intento seguir mi camino y disfrutar del proceso".

"Venir del mismo país que Carlos (Alcaraz) y Rafa no significa que vayas a conseguir lo mismo que ellos", subrayó Jódar en inglés esquivando las comparaciones con sus ilustres compatriotas.

Retirado Nadal, rey absoluto de Roland Garros con 14 títulos, y con el vigente doble campeón Carlos Alcaraz de baja por una lesión de muñeca, las miradas se centran en Jódar, la gran revelación del circuito en 2026.

El madrileño de 19 años, cabeza de serie en su primera participación en el grande francés, ha pasado de rondar el puesto 700 hace un año a ocupar el 29º actualmente.

- Sin presión extra -

En el oeste de París el aterrizaje de un español prometedor inevitablemente provoca revuelo: de las 26 ediciones disputadas en el siglo XXI 18 finalizaron con un tenista de este país levantando la Copa de los Mosqueteros. A las cosechas de Nadal y Alcaraz se unen los títulos de Albert Costa en 2002 y de Juan Carlos Ferrero en 2003.

Para su bautizo en una conferencia en Roland Garros, Jódar apareció con la segunda equipación de la selección española para el Mundial, una camiseta blanca que ha tenido mucho éxito desde su aparición.

¿Qué nombre pondrías detrás?, le preguntaron: "Rodri, es mi jugador favorito y además Balón de Oro".

Con la misma serenidad que exhibe en la pista, el diestro despachó a los periodistas sin contratiempos evitando por la vía rápida la polémica del momento, la protesta de un numeroso grupo de figuras que limita durante el "media day" sus conferencias a 15 minutos para pedir que se aumente la cantidad de dinero destinada a los premios en los Grand Slams.

"Soy nuevo en esto este año, por lo que todavía no tengo opinión. Intento hacer lo que mi padre y la gente que me rodea me recomienda, es lo que hago", señaló en el inglés que perfeccionó el año pasado en la Universidad de Virginia a la que asistió el curso pasado con una beca deportiva.

Ganador del US Open junior en 2024, Jódar ha destacado en la primera mitad de 2026 por su serenidad en la pista a pesar de su condición de novato. Levantó su primer trofeo en Marrakech e hizo semifinales en Barcelona, cuartos en Madrid -derrota ante Jannik Sinner- y en Roma.

- "Muchas vueltas" a cinco sets -

"Han sido unos buenos meses para mí. He disfrutado. En las Next Gen ya tuve la oportunidad de jugar con los mejores jóvenes. Es especial mi primer año descubriendo todos los torneos. Estoy intentando acostumbrarme a todo esto", dijo.

¿Cómo gestiona los nervios en la pista? "Intento adaptarme al partido, que es muy largo, puede dar muchas vueltas y es posible cambiarlo, sobre todo aquí, en un Grand Slam puede pasar cualquier cosa".

En Roland Garros Jódar, un chico delgado de 1,91 m, se enfrenta al desafío de los cinco sets, gran diferencia con los torneos previos de la gira de tierra.

"Va a ser un reto para mí, es una nueva experiencia. Intento estar físicamente y mentalmente lo mejor preparado posible", insistió.

Jódar debutará en la tierra batida parisina el lunes ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic (94º), al que nunca se ha enfrentado.

"No me pongo presión extra, solo motivación. Si cuando acabe el torneo he dado mi mejor nivel y lo he dejado todo en la pista, con eso me conformo", concluyó.