Jonas Vingegaard gana la 14ª etapa del Giro y se viste de rosa

El danés Jonas Vingegaard se colocó líder de la general del Giro de Italia, luego de imponerse en solitario este sábado en la 14ª etapa en el alto de la estación de esquí de Pila.

Fue el tercer triunfo parcial en esta edición de la Corsa Rosa para el doble ganador del Tour de Francia, que vive su primera participación en el Giro, al término de esta etapa corta (133 kilómetros) pero explosiva, con cinco ascensiones y 4.350 metros de desnivel positivo.

Vingegaard (Visma) se impuso con 49 segundos de ventaja sobre el austriaco Felix Gall.

El portugués Afonso Eulálio, portador de la maglia rosa al inicio del día con 33 segundos sobre Vingegaard, peleó en las cimas alpinas italianas, pero cedió a nueve kilómetros del final, al mismo tiempo que Derek Gee-West, Mathys Rondel y Ben O'Connor, antes de cruzar la meta a 2:49 del ganador.

Aun así, el corredor del Bahrain es segundo en la generala 2:26 del danés.

Vingegaard atacó a 4,6 kilómetros de la llegada después de haber hecho trabajar a sus compañeros en cabeza del pelotón durante todo el día para controlar una escapada de una veintena de corredores.

Aunque fuera a costa de llevarlos al límite, como al pobre Tim Rex, cuyo rictus de sufrimiento, el cabeceo y la lengua colgando daban cuenta de la dureza de la subida al Lin Noir (1ª categoría).

Los últimos fugados, entre ellos Giulio Ciccone, fueron alcanzados a cinco kilómetros de la meta en la subida final hacia Pila (16,5 km al 7,1%).

Cuatrocientos metros más adelante, Vingegaard aceleró en cabeza del pequeño grupo de favoritos y, como a finales de la semana pasada en el Blockhaus y en Corno alle Scale, nadie logró seguir su rueda.

Felix Gall (Decathlon CMA CGM) reguló su esfuerzo para limitar los daños y recuperar la tercera plaza de la general, ya a 2:50 de Vingegaard y con 13 segundos de ventaja sobre el neerlandés Thymen Arensman, 6º de la etapa.

Jai Hindley, un renacido Giulio Pellizzari y Michael Storer siguen al acecho de una plaza en el podio.