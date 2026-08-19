Jonathan Milan gana la primera etapa del Renewi Tour

El italiano Jonathan Milan se impuso en la primera etapa del Renewi Tour (antiguo Tour del Benelux), al superar al esprint al neerlandés Olav Kooij, este miércoles bajo la lluvia en Diest.

En esta primera etapa de la única carrera belga por etapas con categoría World Tour, los belgas Tim Merlier y Jasper Philipsen, y el irlandés Sam Bennett, completaron un top-5 de lujo con varios de los mejores velocistas del planeta.

El campeón de Italia, que se viste con el primer maillot de líder, firmó en el Limburgo belga la 36ª victoria de su carrera, la duodécima de esta temporada.

"Lancé el esprint desde bastante lejos. Al final de esta etapa tan dura, con el viento y la lluvia, no estaba nada seguro de mí. Hubo que luchar constantemente para mantenerse delante. Y no fue fácil ir a buscar a los escapados", comentó el corredor del equipo Lidl-Trek.

En efecto, cinco corredores resistieron durante muchos minutos la presión del pelotón, y sólo cedieron a 800 metros para meta.

El jueves, la segunda etapa entre Blankenberge, a orillas del mar del Norte, y Ardooie, en Flandes, parece de nuevo diseñada para favorecer una llegada al esprint masivo.

El belga Arnaud De Lie, vencedor el año pasado, y su compatriota Tim Wellens, que ya ha ganado la prueba en cuatro ocasiones, son los nombres que más suenan como candidatos a la victoria final.

. Clasificación de la primera etapa (Diest-Diest)

1. Jonathan Milan (ITA/Lidl-Trek), los 191,3 km en 4 h 04:18

2. Olav Kooij (NED) m.t.

3. Tim Merlier (BEL) m.t.

4. Jasper Philipsen (BEL) m.t.

5. Sam Bennett (IRL) m.t.

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