Jonrón de Murakami impulsa triunfo de Medias Blancas en playoffs ante los Guardianes

Munetaka Murakami conectó un jonrón de dos carreras para impulsar a los Medias Blancas de Chicago a una victoria por 3-0 sobre los Guardianes de Cleveland este sábado, en el primer juego de su serie de playoffs de las Grandes Ligas de béisbol.

El novato japonés disparó su primer cuadrangular de postemporada para dar a su novena una ventaja provisional de 2-0 en la cuarta entrada, al mandar un lanzamiento de Parker Messick hasta las gradas del jardín derecho del Progressive Field de Cleveland.

El descomunal batazo de 134 metros también remolcó al cubano Miguel Vargas, quien había conectado un sencillo al jardín izquierdo para abrir la entrada.

"Fue un cuadrangular perfecto", dijo Murakami. "Simplemente le pegué muy bien".

Los sorprendentes Medias Blancas añadieron una tercera carrera en la parte alta de la séptima, cuando Kyle Teel anotó desde primera base con un doble de Colson Montgomery por la línea del jardín izquierdo.

Cleveland tuvo sus oportunidades, como cuando en la tercera y cuarta entradas dejó las bases llenas.

Con el triunfo, Chicago tomó ventaja 1-0 en la serie divisional de la Liga Americana al mejor de cinco juegos, que continuará en casa de los Guardianes el lunes.

- Nuevo cuadrangular -

Los Medias Blancas, que cuentan con el papa León XIV como su aficionado más conocido, apuntan a prolongar una de las temporadas de remontada más notables en el béisbol.

Tras tres campañas consecutivas con 100 o más derrotas, terminaron la temporada regular con marca de 84-74 y aseguraron el sexto puesto de la Liga Americana.

En su primera serie de playoffs desde 2021 eliminaron a los Astros de Houston en dos juegos en la ronda de comodines.

Murakami, de 26 años, ha sido un contribuyente clave para el joven equipo, con 35 jonrones en el curso regular.

El jugador llegó a Chicago en 2025 procedente de su país con un contrato de dos años y 34 millones de dólares, tres años después de convertirse en el ganador más joven de la Triple Corona en la historia del béisbol profesional japonés.

- Los Yankees, sin Judge-

El partido fue el primero de los cuatro duelos inaugurales de las series divisionales programados para el sábado.

Los Dodgers de Los Ángeles, bicampeones defensores de la Serie Mundial, reciben a los Bravos de Atlanta en el primer juego de su serie de la Liga Nacional.

Los angelinos buscan convertirse en el primer equipo en ganar tres títulos consecutivos desde que los Yankees de Nueva York lograron esa hazaña entre 1998 y 2000.

Los Rays de Tampa Bay, máximos sembrados en la Liga Americana, serán anfitriones de los Yankees, que nuevamente estarán sin su bateador estrella Aaron Judge.

Judge fue excluido del roster de la serie por una lesión en la pantorrilla.

Los Cerveceros de Milwaukee, primeros sembrados en la Liga Nacional tras ganar 103 partidos de temporada regular, reciben a los enrachados Padres de San Diego.