Jorge Martín, campeón mundial de MotoGP, no correrá el GP de las Americas

El español Jorge Martín, campeón mundial de MotoGP, que ya se retiró de las dos primeras carreras de la categoría en 2025, también se perderá el Gran Premio de Américas, a fin de marzo en Austin (Texas), anunció este jueves.

"Me cuesta recuperarme tan rápido como quisiera. Me gustaría estar en Austin, pero no podré correr. Tampoco sé si podré estar en Catar (el 13 de abril). Aún es pronto. Me gustaría hacer una prueba antes de volver porque no me encuentro muy bien", explicó Martín (Aprilia) por vídeo durante la rueda de prensa previa al GP de Argentina, que se corre este domingo en Termas de Río Hondo.

Martín, de 27 años, que se lesionó durante los test de pretemporada en Sepang (Malasia) y tuvo que ser operado a principios de febrero, sufrió otra caída que requirió una intervención en su mano izquierda a finales de febrero, justo antes de la primera cita de la temporada en Tailandia.

Con esta nueva ausencia, Martín tiene prácticamente ninguna posibilidad de poder retener el título, una misión que ya parecía muy delicada para el nuevo piloto de Aprilia frente a la armada Ducati.

"Es difícil verlo desde casa. Lo seguiré de cerca (el GP de Argentina) este fin de semana. Estoy animando a Aprilia; espero que mejoren un poco y se acerquen al podio", concluyó Martín.