Jorge y Carlos Calviño ganan medallas en el IBJJF Madrid Open

Los atletas Jorge Calviño Mudarra (bronce) y Carlos Calviño Mudarra (oro) lograron subir al podio en sus respectivas categorías durante el IBJJF Madrid Open, torneo organizado por la International Brazilian Jiu-Jitsu Federation.

En la división de cinturones negros, Jorge Calviño Mudarra volvió a destacar al ubicarse nuevamente entre los mejores de su categoría luego de haber conquistado recientemente la medalla de bronce en el IBJJF London Open. En Madrid protagonizó un combate en semifinales muy técnico y disputado frente al brasileño Luis Pinheiro, en un enfrentamiento de alto nivel que reflejó la intensidad y exigencia de la categoría de cinturones negros dentro del circuito internacional.

Por su parte, Carlos Calviño Mudarra se alzó con la medalla de oro en la categoría de cinturones púrpura, confirmando su evolución competitiva que lo proyecta como una de las promesas emergentes del jiu jitsu panameño.

Ambos atletas habían visto acción previamente el 15 de febrero en el AJP Grand Slam Rome, manteniendo desde entonces un exigente ritmo competitivo en Europa como parte de su preparación para los próximos compromisos internacionales del calendario.