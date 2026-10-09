Jornada de revancha y varias coronaciones

La segunda ronda de Prospec Series y la fecha final del campeonato de Street Legal y Motovelocidad se corren este domingo 11 de octubre en la pista de Autódromo Panamá, en Capira, provincia de Panamá Oeste.

La Prospec Series disputará un segundo asalto (de cinco programados), con un handicap de peso extra en el auto, luego de una primera fecha que dejó a Carlos Párraga como ganador.

La categoría contará además con dos nuevos pilotos, sumando nuevos nombres a una competencia que continúa creciendo, pues ya hay planes para ampliar a 16 carros más, para que sean 32 vehículos en el curso 2027.

En tanto, la Street Legal llega a su última fecha con más de 30 pilotos inscritos, convirtiéndose en la categoría con mayor cantidad de carros en la parrilla. Sus diferentes subcategorías disputarán la carrera definitiva.

En Motovelocidad, pilotos de distintas edades competirán por las posiciones finales de sus respectivos campeonatos, en una jornada donde cada vuelta será clave para cerrar la temporada de la mejor manera. Se realizará un curioso concurso de barras en Street Legal, donde se premiará a los mejores aficionados que apoyen a sus pilotos favoritos.

También se habilitará el alquiler de GoKart para correr en la pista de karting del autódromo. Las puertas se abrirán desde las 8:30 a.m. De 9:00 am a 10:30 a.m. se tendrá un ‘Pit Party’, evento para compartir con los pilotos, pedir autógrafos y conocer los bólidos de cerca. Después de esa actividad arrancan las carreras.

Se prevé que el acto de premiación sea a las 4:30 p.m. y ya para las 5:00 p.m., cierre de instalaciones. Se pide a los fanáticos, asistir temprano.