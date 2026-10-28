Joven portero Diego García Tasón fue operado exitosamente tras sufrir fracturas faciales

Ante el comunicado emitido por el San Francisco Fútbol Club, la familia del jugador también se expresó: “consideramos necesario precisar lo que hemos vivido como familia y solicitar claridad sobre el acompañamiento anunciado por la institución”.

“Como familia, también hemos decidido iniciar acciones legales para defender los derechos de Diego y procurar que se determinen las responsabilidades correspondientes. Incluso en las conversaciones sostenidas con nuestros abogados, hemos recibido afirmaciones que consideramos falsas y que deberán esclarecerse por las vías correspondientes. Nuestra familia merece verdad, respeto, respuestas claras y compromisos que se cumplan”.

“Hoy nos llena de esperanza que Diego haya podido ser operado y que esté respondiendo bien después de una intervención tan delicada. Su salud y su recuperación seguirán siendo nuestra prioridad”.

“Fue una intervención delicada (de unas 4 horas) debido a la magnitud de las lesiones: 14 fracturas en los pómulos, además de las lesiones en el tabique y la mandíbula. También fue necesario realizarle una traqueostomía. Aunque nos alienta su respuesta tras la cirugía, su recuperación requiere cuidados intensivos y seguimiento médico”, señala el documento facilitado por familiares del futbolista de 17 años.

Con este título, la familia del joven guardameta del San Francisco FC, Diego García Tasón, informó que el deportista fue operado con éxito el pasado lunes 26 de octubre en el Hospital Santa Fe, luego de sufrir múltiples fracturas en el rostro el pasado 21 de octubre durante un partido de Liga PROM, y de paso, exigió ayuda para sufragar los gastos de la cuenta hospitalaria supera los 24,000 dólares, aunque todavía faltaba incorporar algunos cargos relacionados con la cirugía y otros servicios. La póliza de seguro contempla una cobertura de $10,000.

“El sábado 24 de octubre, al propio Diego, de 17 años, se le informó que sería trasladado al Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social. La información también fue comunicada al Hospital Santa Fe, pero no a nuestra familia. Una decisión de esa importancia debía ser conversada oportunamente con sus familiares, considerando su condición de menor de edad y el estado de salud en que se encontraba”.

“Desde ese sábado no habíamos vuelto a tener comunicación directa con el club hasta que recibimos recientemente un mensaje de un miembro de su Junta Directiva. En esa comunicación expresó su solidaridad e informó que están conversando con organizaciones para buscar alternativas de apoyo con los gastos hospitalarios que no cubre el seguro. Para avanzar en esas gestiones, solicitó el estado de cuenta actualizado del hospital o el saldo pendiente”.

“Agradecemos este acercamiento y la disposición manifestada. Sin embargo, hasta el momento no se nos ha confirmado un monto de apoyo ni qué gastos podrán cubrirse. Esperamos que estas gestiones se traduzcan pronto en una ayuda concreta para Diego”.

“Como ya es de conocimiento público, la cobertura del seguro, de hasta 10 mil dólares, se agotó con la atención inicial y los cuidados intensivos. Previamente, se nos había informado que el San Francisco no asumiría los excedentes. Ante esta situación, nuestra familia ha tenido que recurrir a préstamos y a donaciones de familiares, amigos e incluso de personas que, sin conocernos, se han solidarizado con Diego. Gracias a ese esfuerzo hemos podido hacer frente a su operación y continuar reuniendo los recursos necesarios para su atención”.

“Los gastos adicionales a la cobertura del seguro superarán los 17 mil dólares. El monto final dependerá de su evolución y del tiempo que deba permanecer hospitalizado. Según lo conversado con el equipo médico, Diego todavía requiere de cuatro a cinco días en cuidados intensivos y, posteriormente, entre dos y tres días en sala, siempre sujeto a cómo avance su recuperación. Cada día de atención incrementa los costos”.

“Por ello, necesitamos claridad sobre el alcance del acompañamiento anunciado: qué apoyo recibirá Diego, en qué plazo podrá concretarse y quién mantendrá la comunicación con nuestra familia durante su recuperación y rehabilitación. Diego sufrió esta lesión el pasado 21 de octubre, durante un encuentro contra el CAI, mientras defendía la camiseta del San Francisco”.

“Esperamos que el compromiso expresado públicamente se refleje en acciones concretas y en una comunicación directa, sensible y oportuna con su familia”.

“Agradecemos profundamente a quienes han estado presentes en estos días difíciles. Cada aporte, cada mensaje y cada gesto de solidaridad nos ha ayudado a sostener su atención y nos da fuerzas para seguir acompañándolo”.