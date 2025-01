Jóvenes tendrá su torneo ‘estrella’

La primera edición del Torneo Estrella Azul reunirá a más de 400 jóvenes residentes en el distrito capital en busca del desarrollo competitivo en el fútbol.

El certamen, auspiciado por el Municipio de Panamá y la empresa Estrella Azul, se anunció el pasado 24 de enero y se jugará en 3 fases.

La de grupos (26 equipos) clasificarán los 2 mejores equipos de cada grupo más los 4 mejores terceros (16 equipos en total) está etapa se jugará del 3 al 12 de febrero.

Los octavos de final serán jugados del 13 al 15 de febrero. Cuartos y semifinal se disputarán el 18 y 21 de febrero respectivamente. La gran final se desarrollará el domingo 23 de febrero.

Los horarios de partidos en la fase de grupo serán en diversas jornadas desde las 08:00 am hasta las 4:00 pm. Para los octavos hasta la semifinal los encuentros se jugarán a las 08:00 am y 10:00 am.

Todos los encuentros serán albergados en el Complejo deportivo Concepción la Vieja, como cancha principal, en Juan Díaz.