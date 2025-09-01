Juan Ayuso dejará el UAE Team Emirates a final de esta temporada

El UAE Team Emirates–XRG anunció este lunes que el ciclista español Juan Ayuso abandonará las filas de la formación a finales de este año tras alcanzar un acuerdo mutuo para la rescisión de su contrato, que expiraba en 2028.

"Ayuso permanecerá ahora en el equipo hasta finales de 2025 después de que se tomara la decisión tras diferencias en la visión de los planes de desarrollo y la alineación con la filosofía deportiva del equipo", señaló el equipo emiratí en un comunicado.

"Juan ha sido un talento valioso y estamos agradecidos por lo que hemos construido juntos", afirmó en la nota Mauro Gianetti, director de UAE Team Emirates–XRG.

"Nuestro proyecto deportivo", añadió, "siempre se ha centrado en la continuidad, la armonía del grupo y la construcción de un equipo ganador", prosiguió Giannetti, quien subrayó que "esta decisión es la más coherente con los valores que definen a nuestra organización".

Ayuso, por su parte, agradeció al equipo por el apoyo brindado: "He tenido la oportunidad de crecer y competir junto a los mejores, y sé que lo que he aprendido siempre formará parte de mi experiencia profesional".

"Ahora siento que es momento de tomar un camino diferente, con el mismo entusiasmo", zanjó el corredor español, que ganó el viernes la séptima etapa de la Vuelta a España.

Según la prensa española, el ciclista se uniría al equipo Lidl-Trek la próxima temporada.

Esta decisión se conoce un día después de que su compañero Joao Almeida se quejara de que ningún compañero le ayudara a seguir la rueda de Jonas Vingegaard, quien ganó el domingo en solitario la novena etapa de la Vuelta en Valdezcaray.

Al término de la carrera, Almeida declaró que echó en falta a sus compañeros durante la subida, una afirmación que respondió después Ayuso alegando que estaba fatigado y que no tenía sentido "apretar" más.

"Estaba bastante cansado y no podía ayudar mucho al equipo. No tenía sentido apretar cinco minutos más", se defendió el alicantino.