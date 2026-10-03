Judge se perderá la serie de playoffs de los Yankees ante Tampa Bay

Aaron Judge, bateador estrella de los Yankees de Nueva York, se perderá por lesión la Serie Divisional de la Liga Americana de las Grandes Ligas de béisbol que el equipo neoyorquino disputará contra los Tampa Bay Rays desde este sábado.

El tres veces Jugador Más Valioso se había comprometido a hacer todo lo posible para estar listo para enfrentarse a los Rays, tras perderse la barrida de dos partidos de los Yankees contra sus archirrivales, los Medias Rojas de Boston, en la ronda de comodines de los playoffs.

Pero aparentemente no pudo recuperarse por completo de una distensión en la pantorrilla derecha que le impide correr con normalidad.

El entrenador de Nueva York, Aaron Boone, dejó la decisión de la presencia de su estrella para el último momento de este sábado, horas antes del primer partido de la serie al mejor de cinco.

Judge ha sufrido múltiples lesiones esta temporada. Estuvo de baja por una costilla rota antes de sufrir la distensión en la pantorrilla el 16 de septiembre en un partido contra los Mellizos de Minnesota.

Al parecer, el hecho de que el césped artificial del Tropicana Field de los Rays pudiera agravar la lesión fue un factor determinante en la decisión de dejar a Judge fuera de la convocatoria para la serie.

Si los Bombarderos del Bronx superan a su rival de división y cabeza de serie, Judge podría regresar para la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Guardianes de Cleveland o los Medias Blancas de Chicago, que comenzaron su serie divisional este sábado.