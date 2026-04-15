Juegos Panamá 2026 serán clasificatorios para eventos mundiales de Natación

La World Aquatics (organismo rector mundial de todos los deportes acuáticos) aprobó que los IV Juegos Suramericanos de la Juventud (JSJ)- Panamá 2026 sean evento avalado clasificatorio para el XXIII World Aquatics Championship - Budapest 2027 y el XVIII World Aquatics Swimming Championship (25m) - Beijing 2026. “Al tratarse de un evento oficial avalado, todos los tiempos que realicen los atletas serán reconocidos y registrados en los resultados oficiales de World Aquatics. Incluso, si algún competidor logra un récord mundial, este también será validado”, indicó el presidente de la Federación Panameña de Natación, Franz Olmedo Wever. “Además, como es un evento clasificatorio, aplican las marcas establecidas por la Federación Internacional. Esto significa que cualquier atleta que alcance esos tiempos puede ser elegible para representar a su país directamente en los Campeonatos Mundiales de Nat ación”, recalcó el dirigente. “En cuanto a las plazas, deben ganarse, hay un máximo de 20 masculinos y 20 femeninos por país (de acuerdo a la convocatoria)”, agregó. Según Wever, “nuestros chicos se encuentran muy motivados y más porque el evento se está realizando aquí en Panamá junto con sus familiares y amigos”. Las competencias de natación de los JSJ se realizarán en el Centro Acuático del Centro de Alto Rendimiento [CAR] Luis “Matador” Tejada, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá, del 16 al 19 de abril. Panamá competirá con una selección de 6 varones y 6 damas.