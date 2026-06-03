“Jugarán todos” ante República Dominicana

Thomas Christiansen quiere que los panameños despidan por todo lo alto a la Selección de fútbol de Panamá en un partido amistoso, que se pinta como una fiesta de despedida.

Y es que el encuentro ante su similar de República Dominicana, esta noche, desde las 7:45 p.m., en el Estadio Rommel Fernández, en Juan Díaz, servirá para que la afición panameña festeje a su equipo que viajará rumbo a Estados Unidos para ultimar su preparación previo a su participación al Mundial FIFA 2026.

“El partido de mañana es para despedirnos de nuestra afición. La idea es que prácticamente todos los jugadores tengan minutos y puedan participar de esta fiesta junto a nuestra gente... mi intención es que jueguen todos”, afirmó el director técnico de la selección, ayer, durante una conferencia de prensa en el Estadio Rommel Fernández, donde el grupo realizó una sesión de entrenamiento abierta al público.