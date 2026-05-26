Junio, inicio de la Triple Corona y cupos al Dama del Caribe

Para la última prueba del calendario clásico del mes de junio arranca la competencia de la Triple Corona Nacional de Potrancas de 3 años de edad y puntuaciones a la Copa Dama del Caribe. Dicho evento será el Clásico Temístocles Díaz, por correrse el domingo 28 de junio, en mil 700 metros y bolsa de 40 mil dólares más el agregado. La lista oficial de estas potrancas se dará a conocer el jueves 18 de junio, donde podrían entrar Doña Perfecta, ganadora de dos gemas como juvenil y Sol Gaforit, que se impuso en una, sumadas a Princesa Escarlata, Legacy To Fly, Fanny y Koqueta, con figuraciones en el marcador, potrancas que intervienen en la carrera central de este domingo, como un tanteo o preparación para la Triple Corona. <b>Carreras restantes a la Triple Corona </b>Las dos pruebas finales de la Triple Corona y clasificatorias a la Copa Dama del Caribe se correrán el domingo 26 de julio con el Clásico Familia Duque y el 23 de agosto con la edición 26 del Clásico Familia Arango. <b>Jaque Doble, última Triple Coronada</b>En lo concerniente al codiciado galardón, la última ganadora del certamen lo registra Jaque Doble, en la temporada 2024.