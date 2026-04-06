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Just Ben Hur e Indian Music apuntan alto

Just Ben Hur e Indian Music apuntan alto
Omar Yerar Batista | Indian Music, propiedad de Stud Campo Azul, Stud Carmen Cristina y Chestnut Hill Stable.
Just Ben Hur e Indian Music apuntan alto
Omar Yerar Batista | Just Ben Hur, corre bajo los colores del Stud Dani Sam.
06 de abril de 2026

Los ejemplares Just Ben Hur e Indian Music dejaron muchos comentarios positivos tras sus presentaciones en la tarde dominical.

Los dos son posibles aspirantes a entrar a la línea de los clásicos para los nativos con aspiraciones para la Serie Hípica del Caribe.

En primera instancia, Just Ben Hur no tuvo contratiempos para dominar a sus contrincantes ganando por más de 8 largos seguido de Silencio Criminal que lo escoltó en el abre de la jornada hípica. El hijo de Sol Marino tuvo la conducción de Jimmy Carrión y registró 1,21.2 la distancia de 1,300 metros.

Otro de los posibles aspirantes a la triple corona nacional, Indian Music, el hijo del campeón California Music, hizo gala de superioridad pegado a la baranda y dejando atrás por 18 largos a su enemigos. Indian Music, totalizó 1,06.1 la distancia de 1,100 metros.

Por otro lado, los jinetes más destacados del fin de semana fueron Yonis Lasso que capturó cuatro victorias, Obeth Benítez y Mario Jones con dos triunfos.

Mientras el entrenador que más victorias logró fue Alberto Paz Rodríguez, con cuatro triunfos seguido de Eligio Ocaña, con dos visitas al círculo de ganadores. Y el Elliots Racing Stable y el Stud Campo Azul, dupletearon en victorias.

$!Just Ben Hur e Indian Music apuntan alto
Nuevo proceso de toma de fotografía y entrega de licencias y credenciales

ml | La Comisión Nacional de Carreras informa que el miércoles, 8 de abril de 2026, se realizará la segunda jornada de toma de fotografías y se entregará credenciales y licencias a todo aquel que haya cancelado dichos servicios en la Comisión y que no ha podido ir a la Avenida Perú a completar el proceso.

Esta actividad se realizará en la Oficina de Reuniones de la Comisión Nacional de Carreras, ubicada entre el Salón de la Fama y la entrada al paddock del Hipódromo Presidente Remón.

El horario establecido es de 10:00 a.m., a 12:00 m., y de 1:00 p.m., a 2:00 p.m.

El personal de la Junta de Control de Juegos estará a disposición de los interesados con todas las herramientas de fotografía e impresión necesarias para entregar de inmediato las credenciales y licencias.

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Hípica
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