Justin Rose asalta el liderato del Masters de Augusta en un final de alta tensión

Tres veces subcampeón del torneo, el inglés Justin Rose encabezaba este domingo el Masters de Augusta entrando en el cierre de la última ronda, con un amplio grupo de rivales al acecho incluidos Rory McIlroy y Scottie Scheffler.

Los últimos nueve hoyos deparaban un trepidante duelo por la chaqueta verde de ganador, además de un premio récord de 4,5 millones de dólares, entre figuras consagradas y jugadores que persiguen su primera corona de Grand Slam.

Rose trataba de acabar con su maldición en este emblemático torneo, del que fue subcampeón en 2015, 2017 y 2025, y también alzar su primera corona de Grand Slam desde el Abierto de Estados Unidos de 2013.

A los 45 años, Rose podría convertirse en el segundo ganador más veterano del evento, sólo por detrás del legendario Jack Nicklaus, que tenía 46 en su triunfo de 1986.

El inglés estaba aprovechando a la perfección las insólitas condiciones de sequedad en el Augusta National (estado de Georgia) que, firme y veloz como nunca, están permitiendo grandes resultados y enormes remontadas.

Rose, por ejemplo, comenzó la última vuelta a tres golpes de los dos líderes, el norirlandés Rory McIlroy y el estadounidense Cameron Young, y los superó con cinco birdies en los primeros 10 hoyos.

El inglés avanzaba con un acumulado de 12 bajo par y una ventaja de un solo golpe sobre McIlroy y de dos sobre Young, a los que les faltaban nueve hoyos por completar.

Por detrás asomaba otro inglés, Tyrrell Hatton, que también se encontraba a dos golpes de su compatriota gracias a la mejor tarjeta del día, de -6 a falta de un hoyo.

El estadounidense Scottie Scheffler, número uno mundial, tampoco descartaba un último asalto a su tercer título en Augusta al situarse con -9 tras 12 hoyos.

- McIlroy a la caza -

Una de las grandes incógnitas del cierre de esta edición 90 del Masters era si McIlroy lograría sobreponerse a la pérdida de su ventaja récord.

El vigente campeón arrancó el fin de semana decisivo a seis golpes de sus perseguidores, una distancia nunca vista después de los 36 primeros hoyos.

La estrella europea se dejó atrapar el sábado por Young y en los primeros hoyos del domingo tampoco se reencontró con la magia de las dos primeras jornadas.

Sus problemas se agravaron en el hoyo cuatro, donde erró dos putts, de tres y 0,6 metros, para cometer un costoso doble bogey que lo dejó dos golpes por detrás de Young.

McIlroy tropezó con otro bogey en el seis pero se rehízo con dos birdies seguidos que lo mantenían en la pugna con Rose, a quien derrotó el año pasado para alzar su primer título en Augusta en un dramático playoff de desempate.

- Sergio García, frustrado -

Antes de la batalla en cabeza, el español Sergio García dejó una de las imágenes del torneo al romper su driver después del golpe de salida en el segundo hoyo.

García vio como la pelota se dirigía directa al búnker y, de pura frustración, golpeó primero el palo varias veces contra el campo, dañando el césped, y después lo destruyó estrellándolo contra una hielera verde.

"Obviamente no estoy muy orgulloso de ello, pero a veces pasa", dijo posteriormente sobre su reacción, que provocó que recibiera una advertencia de los organizadores.

El español, ganador de la chaqueta verde en 2017 en un desempate ante Rose, formaba pareja con su compatriota Jon Rahm, ambos en las últimas posiciones de la clasificación.

García concluyó su participación con un total de 296 golpes (+8) situado en el puesto 52 de los 54 que superaron el corte del viernes.

Rahm, ganador en 2023, subió el domingo nueve posiciones hasta el puesto 39 con una tarjeta de 68 golpes (-4) para un acumulado de 289 (+1).