Kane no quiere distracciones con la carga emocional del partido contra Argentina

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, aseguró que no quiere distracciones por la carga emocional que rodea al partido de semifinales del Mundial 2026 contra Argentina, el miércoles en Atlanta.

La historia de los partidos entre ambas selecciones está salpicada de incidentes, sin olvidar la persistente disputa por la soberanía de las Islas Falklands, conocidas en español como Malvinas, en el Atlántico Sur.

El enfrentamiento más emblemático entre los equipos fue la victoria por 2-1 de Argentina en cuartos de final del Mundial 1986 en México, con dos goles de Diego Maradona: uno, el famoso gol de la Mano de Dios, y el otro, una deslumbrante acción individual considerada el Gol del Siglo.

Doce años después, David Beckham fue expulsado en octavos de Francia 1998 tras un encontronazo con Diego Simeone y Argentina se impuso en los penaltis 4-3 tras empate 2-2.

Al actual capitán de Inglaterra, Kane, le preguntaron en una entrevista con ITV si gestionar la emoción en torno al partido en Atlanta será un desafío. "Sí y no", respondió.

"Creo que no es algo en lo que quieras centrarte demasiado, todo lo que rodea a la historia. Todo eso forma parte del contexto y es de lo que hablarán los medios y en lo que se involucrarán los aficionados", declaró el atacante del Bayern Munich.

"Pero desde el punto de vista del jugador, es nosotros contra un gran equipo, que es inteligente, táctico, que sabe cómo forzar faltas, sabe cómo ralentizar el juego, como muchos otros equipos a los que te enfrentas a lo largo de toda tu carrera", añadió.

"Así que es Inglaterra contra Argentina, son dos de las selecciones más grandes midiéndose cara a cara. Dos gigantes en la semifinal de un Mundial. El resto para nosotros es solo una pequeña parte", insistió.

- Kane contra Messi -

El delantero inglés tendrá enfrente a Lionel Messi, uno de los jugadores con los que se disputa la Bota de Oro por el máximo goleador del torneo y que, curiosamente, será la primera vez que se enfrente al combinado de los Tres Leones.

El astro argentino, de 39 años, lleva ocho goles hasta ahora, dos más que Kane, pero éste aseguró que su equipo se centrará en Argentina como conjunto más que en Messi: "Sabemos lo bueno que es, sabemos lo que ha hecho en el fútbol, lo constante que ha sido durante tanto tiempo".

"Pero el partido es contra Argentina, no contra Lionel Messi. Así que sí, tenemos mucha preparación por delante. Nos enfrentamos a un gran bloque, un gran equipo con futbolistas fantásticos", agregó Kane, de 32 años.

Kane también restó importancia al desacuerdo entre el entrenador Thomas Tuchel y el volante ofensivo Jude Bellingham después de que el alemán criticara la actuación de Inglaterra en la victoria 2-1 contra Noruega en cuartos de final, el sábado.

"Sabemos lo que tenemos, sabemos la unión que hay, todos nos exigimos, todos nos impulsamos mutuamente", declaró el capitán.

"Eso no significa que tengamos que estar de acuerdo en todas las situaciones, todo el tiempo. Creo que eso es lo que hace al míster tan especial y tan grande, porque no se guarda nada, es emocional, dice las cosas como son", agregó.

Kane concluyó: "A veces, en el momento, puede ser difícil de aceptar, pero cuando realmente lo asimilas y lo analizas, todos somos profesionales, todos estamos aquí porque nos han llevado a un nivel en el que podemos soportarlo. Podemos aceptar las críticas. Podemos encajarlas, nos hacen mejorar".