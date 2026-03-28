Kerr intentará batir en Londres el récord mundial de la milla de El Guerrouj

El británico Josh Kerr, una de las principales figuras del mediofondo en el atletismo, anunció su intención de batir el récord mundial de la milla (1,6 km) del marroquí Hicham El Guerrouj, el próximo 18 de julio en la reunión de la Liga de Diamante en Londres.

Kerr tiene un mejor crono personal en esa distancia de 3 minutos, 45 segundos y 34 centésimas, mientras que la plusmarca de El Guerrouj es de 3:43.13 y está en pie desde 1999.

Dos veces medallista olímpico en 1.500 metros (bronce en 2021, plata en 2024), Kerr fue campeón en esa especialidad en el Mundial al aire libre de 2023 y el pasado fin de semana se colgó el oro en los 3.000 metros en pista cubierta, algo que ya había conseguido en 2024.

Para la temporada al aire libre, en una campaña sin Mundial ni Juegos Olímpicos, el récord de la milla gana para él una importancia especial.

"Es uno de los grandes objetivos de mi carrera. Es uno de los récords del mundo de pista más viejos y creo que uno de los más importantes", declaró Kerr a la BBC.

La otra misión para este atleta de 28 años en 2026 será triunfar en los Juegos de la Commonwealth, que tendrán lugar a finales de julio y principios de agosto en Glasgow, en su Escocia natal.