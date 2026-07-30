Kharun supera otra vez a Dressel en los 100 m mariposa del Campeonato de EEUU

Ilya Kharun derrotó este jueves al veterano Caeleb Dressel en la final de los 100 metros mariposa del Campeonato de natación de Estados Unidos con un tiempo de 50.05 segundos.

Con esta marca, la mejor del año a nivel mundial, Kharun logró su segunda victoria consecutiva sobre Dressel en la competencia que se celebra en Irvine, California.

El otro triunfo de Kharyn sobre el nueve veces campeón olímpico fue el miércoles en los 50 m mariposa.

Dressel, poseedor del récord mundial de los 100 m mariposa con 49.45, dominaba la final del jueves pero no pudo contener después del viraje a Kharun, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Kharun logró esta presea para Canadá pero este año está cambiando su federación de natación a Estados Unidos.

"Sabía que Dressel siempre iba a estar ahí arriba, pero también sabía que si me mantenía a su lado podría alcanzarlo al final", dijo el ganador a la cadena NBC.

Dressel, vencedor el martes en los 100 m libre, terminó segundo con un registro de 50.45 segundos, su mejor marca desde 2024.