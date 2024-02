Kroos no descarta volver con su selección, pero no tiene nada decidido

El centrocampista del Real Madrid Toni Kroos abrió este lunes la puerta a una posible vuelta con la selección alemana, aunque matizó que todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto ni sobre su futuro con el Real Madrid.

"Con la selección estoy pensando. Hay la posibilidad, eso sí, pero vamos a ver, igual que con la renovación (con el Real Madrid), de momento, no sé", dijo Kroos en la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Leipzig del martes.

El seleccionador alemán Julian Nagelsmann dejó abierta la posibilidad en diciembre pasado de volver a llamar a Kroos, después de que el propio jugador admitiera que era algo sobre lo que había meditado.

Kroos, que finaliza contrato con el Real Madrid en junio, tampoco tiene decidido si renovará con el equipo merengue, que juega el martes en Leipzig la ida de octavos de final de la Champions.

"Estoy pensando qué hacer. Todavía no he decidido nada. Me alegro mucho de que mucha gente quiera que juegue un año más, eso siempre es una señal positiva. Me encuentro bien, pero todavía no he decidido", dijo Kroos.

"Tengo que pensar mucho lo que voy a hacer, no he tomado ninguna decisión ni con lo uno (renovación) ni con lo otro (eventual vuelta con la selección), depende de muchas cosas", afirmó el centrocampista merengue.

Kroos insistió, sin embargo, en que "esa decisión (sobre su futuro) no me preocupa. Es importante, pero estoy tan contento con lo que he conseguido en el fútbol y como estoy jugando, que no me preocupa".