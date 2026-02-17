La adolescente Nakai sorprende en programa corto de patinaje artístico

La japonesa Ami Nakai, de 17 años, se colocó líder de la prueba femenina del patinaje artístico al término del programa corto, este martes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, donde la lucha por la victoria se presenta emocionante el jueves.

Con 78,71 puntos, supera en apenas 1,48 puntos a su compatriota Kaori Sakamoto, bronce olímpico hace cuatro años en Pekín y tres veces campeona del mundo.

El tercer puesto provisional está ocupado por la estadounidense Alysa Liu, vigente campeona mundial y que sumó 76,59 puntos.

La adolescente Nakai causó sensación con un triple Axel y un programa interpretado con frescura con la música de la banda sonora del film de Federico Fellini "La Strada", compuesta por Nino Rota.

La joven nipona está disputando su primera temporada en el circuito sénior y en octubre ya se impuso en el Grand Prix de Angers (Francia).

"Estoy como viviendo un sueño", declaró Nakai. "Después del triple Axel, simplemente intenté estar concentrada y disfrutar sobre el hielo", apuntó.

Justo detrás de ella en la clasificación provisional, Sakamoto, que anunció que se retirará al final de esta temporada, sublimó el célebre "Con te partiro", en otro guiño italiano que gustó mucho al público del Milano Ice Skating Arena.

"Una medalla sería estupenda", reconoció Sakamoto. "Pero ante todo, quiero dejar un legado y me gustaría que la gente recordara que había una gran patinadora en Japón, que pudo tener una larga carrera", subrayó.

La tercera en discordia, Alysa Liu, firmó por su parte su récord de la temporada, con la voz de la cantante islandesa Laufey, pero quedó un poco más retrasada respecto a las dos japonesas en cabeza.

- Petrosian, quinta -

Se esperaba también con expectación la actuación de la rusa Adeliia Petrosian, única patinadora de su país en estos Juegos y cuyo potencial era una incógnita ya que por las sanciones que pesan sobre su país está fuera de las principales competiciones.

La joven de 18 años, pupila de la controvertida entrenadora Eteri Tutberidze, brilló con un medley de éxitos de Michael Jackson y acabó quinta el programa corto (72,89 puntos), justo detrás de la japonesa Mone Chiba.

La sorpresa negativa vino de la mano de la estadounidense Amber Glenn, teórica aspirante al título y que con 67,39 puntos es por ahora apenas decimotercera.