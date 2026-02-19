Deportes

La atleta británica Keely Hodgkinson bate el récord del mundo de 800 m bajo techo

La atleta británica Keely Hodgkinson bate el récord del mundo de 800 m bajo techo
La británica Keely Hodgkinson batió el 19 de febrero de 2026 en Liévin (norte de Francia) el récord del mundo de los 800 metros planos en pista cubierta Sameer Al-DOUMY
AFP
19 de febrero de 2026

La campeona olímpica de los 800 m planos, la británica Keely Hodgkinson, batió este jueves en Liévin (norte de Francia) el récord del mundo de la distancia en pista cubierta a 1 minuto 54 segundos 87 centésimas.

La plusmarca anterior (1:55.82) había sido establecida el día de su nacimiento, el 3 de marzo de 2002, por la eslovena Jolanda Ceplak.

"Gracias a Dios. Ha sido muy divertido", declaró Hodgkinson ante el público.

El sábado, en los campeonatos británicos de atletismo, detuvo el crono en 1:56.33 minutos, sin liebre y sin ayuda lumínica para adquirir el ritmo.

La británica tenía entre ceja y ceja el objetivo de batir el récord del mundo y el pasado invierno europeo tuvo que renunciar a intentarlo debido a una lesión en la rodilla. Después se vio lastrada por lesiones en los isquiotibiales y tuvo que contentarse con el bronce en los Mundiales de Tokio en septiembre.

Hodgkinson había anunciado el miércoles que después de Liévin probaría en los 400 m y que esperaba poder participar en sus primeros Mundiales en pista cubierta, en marzo en Torun (Polonia).

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR