La australiana Josie Baff logra el oro olímpico en snowboard cross

La australiana Josie Baff se proclamó campeona en la prueba femenina de snowboard cross de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, este viernes en Livigno.

En la gran final, Baff, de 23 años, fue la más rápida de las cuatro competidoras y terminó liderando un podio en el que la checa Eva Adamczykova se colgó la medalla de plata y la italiana Michela Moioli la de bronce.

Baff consigue así reeditar en los Juegos de mayores el título que consiguió en la cita olímpica de la juventud de hace seis años en Lausana (Suiza).

Francia, que tenía grandes aspiraciones en el snowboard cross de estos Juegos Olímpicos, terminó sin medallas en esta prueba, donde hasta ahora siempre había subido al podio desde que esa disciplina está en el programa.

Después de los amargos cuarto, quinto y sexto puestos registrados el jueves en la prueba masculina, el cuarteto de representantes galas en estos Juegos no pudo alcanzar el podio, con Julia Nirani Pereira, plata olímpica en 2018, en el sexto lugar como actuación más destacada.