La boxeadora tailandesa Lin acepta someterse a un test de género para los Mundiales

La boxeadora taiwanesa Lin Yu-ting, campeona olímpica en París 2024, se someterá a los test de género obligatorios antes de los Mundiales de Liverpool en septiembre, declaró su entrenadora a AFP el jueves.

Lin, junto a la argelina Imane Khelif, estuvo en medio de una polémica sobre su género durante los Juegos Olímpicos de París 2024, en los que ganó el oro.

World Boxing declaró el miércoles que las mujeres que deseen participar en los campeonatos mundiales en Liverpool (4-14 de septiembre) tendrán que someterse a "test de género obligatorios" bajo su nueva política, que entró en vigor ese mismo día.

"Anunciaron que todos deben pasarlos, por lo que los pasaremos también", declaró Tseng Tzu-chiang, entrenadora de Lin.

"Si quieres competir tienes que seguir las reglas de la competición. Como vamos a participar, tendremos que seguir sus reglas", añadió.

Esta nueva política obliga a que las deportistas de más de 18 años que deseen participar en una competición organizada por la federación World Boxing tengan que someterse a un test PCR (Reacción en cadena de la polimerasa) para determinar su sexo de nacimiento.

Lin y Khelif participaron en los Juegos Olímpicos de 2021, exentas de polémica, y en aquella ocasión ninguna ganó una medalla.

Ambas fueron excluidas por la Asociación Internacional de BOXEO (IBA) de los Mundiales de 2023 luego de que la organización dijera que habían fallado en los test de elegibilidad de género.

Pero el Comité Olímpico Internacional (COI) permitió que ambas compitieran en París, diciendo que habían sido víctimas de "una decisión repentina y arbitraria de la IBA". Ambas se colgaron el oro olímpico.

Ni Khelif ni Lin son mujeres transgénero. Ambas nacieron y crecieron como mujeres y así quedó reflejado en sus pasaportes.

World Boxing organizará las competiciones de boxeo de los Juegos Olímpicos de Los Angeles en 2028, tras recibir el reconocimiento provisional por parte del COI.