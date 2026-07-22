La brasileña Ana Marcela Cunha cruza el Canal de la Mancha con récord sudamericano

Campeona olímpica y múltiple medallista mundial, la leyenda de la natación brasileña Ana Marcela Cunha estableció este miércoles un récord sudamericano en el emblemático cruce por el Canal de la Mancha, informó el Comité Olímpico de Brasil (COB).

Cunha, de 34 años, completó en 8 horas, 25 minutos y 29 segundos su travesía de 42,9 km en este canal que une a Francia y Gran Bretaña.

Fijó un récord sudamericano absoluto, al dejar atrás los registros de otros dos nadadores brasileños: Adherbal de Oliveira entre los hombres (8h49:00 en 2015) y Ana Mesquita entre las mujeres (9h40:00).

Es también del mejor crono registrado en este cruce desde 2022 entre hombres y mujeres.

"Una medalla olímpica" es "el mayor éxito que puedes tener como atleta en la vida", pero "hacer realidad los sueños, aunque no sean una medalla olímpica, vale mucho", dijo Cunha, citada en una nota del COB.

"Es lo que ocurrió hoy, es algo que siempre quise. Era un sueño muy personal que tenía desde niña", agregó. "Estoy muy feliz".

Nacida en Salvador de Bahia, en el noreste brasileño, Cunha es considerada una de las mejores nadadoras de largas distancias de la historia.

Ha competido en cuatro Juegos Olímpicos y ganó el oro en el maratón (10 km) en Tokio 2020, cita reprogramada para 2021 por la pandemia de coronavirus.

Se colgó al cuello 17 medallas en campeonatos mundiales, entre las cuales siete fueron doradas.

Una de las vías marítimas más usadas del mundo, el Canal de la Mancha es conocido por sus cambios de corriente, lo que significa una mayor distancia a recorrer cuando se cruza a nado.

"Nada me detuvo", celebró Cunha, que destacó como su "experiencia en pruebas de larga distancia" le dio la "confianza necesaria para saber hacia dónde iba, sentir la corriente y seguir avanzando".