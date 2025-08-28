La Bundesliga recupera el volcánico derbi de Hamburgo

Por primera vez en catorce años, el Hamburgo y el St Pauli miden sus fuerzas en la Bundesliga, la primera categoría, y lo harán el viernes para abrir la 2ª jornada del campeonato alemán.

El Hamburgo, seis veces campeón de Alemania y una vez de Europa, descendió a segunda en 2018 y ha pasado siete años fuera de la élite, antes de conseguir ascender en mayo.

La travesía por el desierto del histórico club se hizo más dura cuando el St Pauli, tradicionalmente a su sombra, logró el ascenso un año antes, en 2024, lo que situó a ese equipo por encima en la jerarquía deportiva.

En la primera jornada, los dos equipos arrancaron con sendos empates, el Hamburgo a cero ante el Borussia Mönchengladbach y el St Pauli a tres contra el Borussia Dortmund.

Pero tras ese choque inaugural, los hinchas se pusieron ya a pensar al 100% en el esperado derbi.

"Todos en toda la ciudad sabemos que es el partido más grande que puedes tener", dijo el miércoles en la web de la Bundesliga el defensa sueco del St Pauli Eric Smith, que firmó el tanto del empate ante el Dortmund.

En la primera división alemana, los dos equipos se han visto las caras en 16 ocasiones, con un balance de ocho triunfos del Hamburgo, dos del St Pauli y seis empates.

"Cualquiera que haya jugado el derbi sabe el infierno que supone perder", dijo a DAZN Daniel Heuer Fernandes, del Hamburgo.

Su entrenador, Merlin Polzin, es fan desde niño del Hamburgo y consideró que la pasión que genera este derbi muestra que la ciudad del norte es "la capital del fútbol de Alemania".

Todo ello además con consideraciones sociales entremezcladas, con el St Pauli creado en un entorno más desfavorecido y multicultural, lo que ayuda a que el partido sea más que un simple evento deportivo.

"No queremos limitar al Hambugo a las victorias en los derbis esta temporada. Queremos asentarle en la Bundesliga", aclaró Polzin.

"Pero las victorias en los derbis forman parte de esto y nos esforzaremos al máximo", prometió.

- Presión para Ten Hag -

Otro punto caliente de la segunda jornada alemana estará el sábado en Bremen, donde el Bayer Leverkusen visita al Werder con la intención de corregir su derrota del primer partido.

Erik Ten Hag, nuevo entrenador del Leverkusen en reemplazo de Xabi Alonso, necesita un buen resultado para no empezar a quedar descolgado.

El favorito y campeón, el Bayern de Múnich, arrancó con un set en blanco (6-0) al RB Leipzig y el sábado intentará confirmar las buenas sensaciones rindiendo visita a otro equipo bávaro, el Augsburgo.

-- Programa de la 2ª jornada de la Bundesliga

- Viernes:

(18h45 GMT) Hamburgo - St Pauli

- Sábado:

(13h30 GMT) Hoffenheim - Eintracht Fráncfort

RB Leipzig - Heidenheim

Werder Bremen - Bayer Leverkusen

Stuttgart - Borussia Mönchengladbach

(16h30 GMT) Augsburgo - Bayern de Múnich

- Domingo:

(13h30 GMT) Wolfsburgo - Maguncia

(15h30 GMT) Borussia Dortmund - Unión Berlín

(17h30 GMT) Colonia - Friburgo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 3 1 1 0 0 6 0 6

2. Eintracht Fráncfort 3 1 1 0 0 4 1 3

3. Augsburgo 3 1 1 0 0 3 1 2

. Wolfsburgo 3 1 1 0 0 3 1 2

5. Unión Berlín 3 1 1 0 0 2 1 1

. Hoffenheim 3 1 1 0 0 2 1 1

7. Colonia 3 1 1 0 0 1 0 1

8. Borussia Dortmund 1 1 0 1 0 3 3 0

. St Pauli 1 1 0 1 0 3 3 0

10. Borussia Mönchengladbach 1 1 0 1 0 0 0 0

. Hamburgo 1 1 0 1 0 0 0 0

12. Bayer Leverkusen 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Stuttgart 0 1 0 0 1 1 2 -1

14. Maguncia 0 1 0 0 1 0 1 -1

15. Heidenheim 0 1 0 0 1 1 3 -2

. Friburgo 0 1 0 0 1 1 3 -2

17. Werder Bremen 0 1 0 0 1 1 4 -3

18. RB Leipzig 0 1 0 0 1 0 6 -6