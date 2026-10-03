La campeona mundial España sigue su racha, Inglaterra aplasta a Croacia

La campeona mundial España sufrió pero mantuvo su pleno en la Liga de Naciones de la UEFA al ganar 3-1 a la República Checa, este sábado en una tercera jornada en la que Inglaterra logró un espectacular triunfo 7-0 en Croacia.

Con nueve puntos después de tres partidos, la Roja sigue con paso firme al frente del grupo A3 de este torneo europeo, donde los ingleses quedan segundos en solitario con seis puntos.

Croacia es tercera con tres puntos tras su humillación de este sábado, solo por delante de los checos, colistas todavía sin puntuar.

- Efecto Barça -

Para España, el inicio de esta Liga de Naciones se está convirtiendo también en una gira de homenaje después de la conquista en julio de su segundo título mundial.

Como hace cuatro días en Sevilla, los prolegómenos del partido en Oviedo contaron con un acto de ofrecimiento simbólico a los hinchas del trofeo del Mundial, levantado por el capitán Rodri para deleite de los hinchas del estadio Carlos Tartiere.

Después de ganar 3-2 el pasado sábado en Wembley a Inglaterra y de la goleada 4-1 del martes sobre Croacia, España dominó esta vez a la República Checa por 3-1.

El FC Barcelona volvió a tener su cuota de protagonismo en el triunfo español: Lamine Yamal, asistido por su compañero de club Dani Olmo, abrió el marcador en el minuto 6' y otro astro azulgrana, Rodri, amplió la cuenta en el 35'.

Con el partido encarrilado, Yamal fue cambiado en el descanso y en la segunda mitad los checos acortaron en el 69' gracias a Jiri Slama.

En el 79' se anuló un gol a Ryan Naderi que hubiera supuesto el empate.

No subió al marcador, su compañero Ladislav Krejci fue expulsado poco después y en el 89' Mikel Merino sentenció con el tercero y definitivo.

- Correctivo histórico -

En el primer turno del día, Inglaterra había causado sensación con una exhibición ofensiva, un 7-0 en Rijeka contra una Croacia sin rumbo.

Harry Kane (8', 53') y Bukayo Saka (45', 68') consiguieron sendos dobletes, a lo que se añadieron las dianas de Jude Bellingham (21'), Anthony Gordon (39') y Morgan Rogers (87').

"Tengo que felicitar al equipo, me encantó su actitud. Todos estuvieron al más alto nivel desde el primer minuto al último", celebró el seleccionador de los ingleses, el alemán Thomas Tuchel, en declaraciones a la televisión ITV Sport.

Kane, con un total de cuatro tantos en lo que va de competición, encabeza la tabla de anotadores de la primera división de esta Nations, igualado con Yamal.

Nunca antes Croacia había sufrido una derrota tan amplia, ya que su revés más abultado hasta ahora era el 6-0 sufrido en una visita a España en 2018, también en la Liga de Naciones.

Luka Modric, estrella nacional, fue titular y jugó una hora, sin poder ayudar a su equipo a evitar este naufragio histórico.

Todo ello además en un partido jugado con un ambiente inusual en las gradas, donde por una suspensión solo se autorizó el acceso de 6.000 niños menores de 14 años, invitados por la Federación Croata, y de un centenar de aficionados visitantes.

- Suiza, de tres en tres -

Suiza, cuartofinalista del último Mundial pero en la segunda división de la Liga de Naciones europea, dio un paso más hacia el ascenso a la élite, esta vez superando 2-1 a Eslovenia en Lucerna.

Después de que los eslovenos sorprendieran de entrada adelantándose con un gol de Zan Vipotnik en el 2', un tanto en contra Erik Janza (10') y una diana de Dan Ndoye (38') permitieron la remontada de los helvéticos.

En la clasificación de su grupo B1, Suiza sigue líder con un pleno de 9 puntos, ahora cinco más que Eslovenia y que Escocia, que sumó por fin su primera victoria al ganar 2-0 en Macedonia del Norte.