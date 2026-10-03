La campeona mundial Vollering logra también el título europeo de ciclismo

Una semana después de triunfar en la prueba en ruta del Mundial de Ciclismo en Canadá, la neerlandesa Demi Vollering revalidó su título en la carrera en línea del Campeonato Europeo este sábado en Eslovenia.

Desde que se instauró esta cita continental hace diez años, Vollering es la primera que logra el doblete de coronas en el Mundial y el Europeo en la misma temporada.

La neerlandesa, de 29 años, consiguió una victoria clara al escaparse en solitario en la parte final para defender su ventaja, sin llegar a sufrir, sobre el resto de las favoritas.

Su temporada está siendo espectacular y los oros en el Mundial y el Europeo coronan un año en el que ya triunfó en el Tour de Francia y el Giro de Italia, además de en clásicas emblemáticas como el Tour de Flandes y la Lieja-Bastoña-Lieja.

En su victoria de este sábado, atacó en la última subida (2,1 km al 10,4% de desnivel), a 15 kilómetros de la meta, para dejar al resto atrás.

El segundo lugar de la prueba fue para la también neerlandesa Puck Pieterse y el tercer puesto para la suiza Marlen Reusser.

La polaca Kasia Niewiadoma, que se presentaba como la principal rival de Vollering por la victoria, sufrió una caída en la parte final y se quedó sin poder pelear por el podio.