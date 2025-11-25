La canadiense Oleksiak, excampeona olímpica de natación, suspendida dos años

La nadadora canadiense Penny Oleksiak, la deportista olímpica más condecorada de su país, aceptó una suspensión de dos años por incumplir el protocolo en contra del dopaje, informaron el martes fuentes oficiales.

La campeona olímpica en los 100 metros libres femeninos de los Juegos de Rio 2016 no informó de su paradero en tres ocasiones en el plazo de un año, un incumplimiento que equivale a una infracción por dopaje, ya que obstaculiza los controles antidopaje.

La Unidad de Integridad Acuática afirmó en un comunicado que el periodo de inelegibilidad de Oleksiak, de 25 años, se extiende desde el 15 de julio de 2025 hasta el 14 de julio de 2027.

La Agencia Internacional de Controles (ITA) afirmó que la nadadora no impugnó la sanción propuesta, lo que significa que "el caso se resolvió mediante la aceptación de las consecuencias".

Swimming Canada declaró en un comunicado que "respeta" la decisión de la ITA.

"Echaremos de menos a Penny en el equipo nacional y esperamos verla de vuelta en la piscina cuando sea elegible", afirmó el organismo.

Oleksiak ha ganado siete medallas olímpicas, cuatro de ellas en las justas cariocas y otras tres en los Juegos de Tokio, que se aplazaron hasta 2021 debido a la pandemia del covid.

La nadadora no se colgó ninguna medalla en París hace un año y ha sido eclipsada en el panorama canadiense por Summer McIntosh, que ganó tres oros y una plata en los Olímpicos de 2024.