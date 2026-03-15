La capitana de la selección de fútbol de Irán retira su demanda de asilo, según medios iraníes

La capitana de la selección iraní de fútbol femenino, que jugó la Copa de Asia en Australia, retiró su solicitud de asilo, informó este domingo la prensa iraní, siendo la quinta integrante de la delegación en cambiar de opinión.

Zahra Ghanbari volará en las próximas horas de Malasia a Irán, indicó la agencia de noticias IRNA.

En días anteriores, tres jugadoras y un miembro del cuerpo técnico ya habían retirado sus solicitudes de asilo y viajado a Malasia.

Los grupos de derechos humanos han acusado reiteradamente a las autoridades iraníes de presionar a los deportistas en el extranjero, amenazando a sus familiares o con la confiscación de sus bienes si desertan o hacen declaraciones contra la república islámica.

En total, siete integrantes de la delegación iraní que participaba en la Copa Asiática Femenina habían solicitado refugio en Australia tras ser tildadas de "traidoras" en su país por negarse a cantar el himno nacional.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, elogió la valentía de las mujeres y prometió que serían recibidas con los brazos abiertos.

Pero la federación iraní de fútbol acusa a Australia de secuestrar a las jugadoras y obligarlas a renegar de su país contra su voluntad.

Las jugadoras iraníes guardaron silencio mientras sonaba el himno nacional antes de un partido del torneo en Australia, un gesto considerado un desafío a la República Islámica.

Un presentador de la televisión estatal iraní calificó a las jugadoras de "traidoras en tiempos de guerra", alimentando el temor de que pudieran sufrir persecución, o algo peor, si regresaban a su país.

Aunque el equipo cantó el himno iraní —una oda a la gloria de la República Islámica de Irán— en los partidos posteriores, activistas de derechos humanos advirtieron que el daño ya estaba hecho.

Por causa de la guerra, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, puso en duda la participación de la selección masculina en el Mundial de 2026, organizado en Estados Unidos, México y Canadá en junio y julio próximo.