La checa Linda Noskova sorprende a Pegula y gana el WTA 500 de Berlín

La checa Linda Noskova, 13ª del mundo, derrotó a la estadounidense Jessica Pegula (4ª) en dos sets (6-4, 4-6, 6-3) en la final del WTA 500 de Berlín sobre hierba, torneo que sirve de preparación a una semana de Wimbledon.

Merced a ese segundo título WTA de su carrera, el primero esta temporada, Linda Noskova integrará el lunes por vez primera en su joven carrera (21 años) el top 10 de la clasificación WTA (10ª).

La semana que viene permanecerá en Alemania y tomará dirección a Bad Hombourg, no lejos de Fráncfort, para disputar un último WTA 500 antes de reencontrarse con la hierba del Grand Slam londinense.