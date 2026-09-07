La china Zheng remata un año de pesadilla para Swiatek en el US Open

Con otra memorable remontada, la china Zheng Qinwen eliminó este lunes en octavos de final del US Open a la polaca Iga Swiatek, que cerró su primer año sin títulos de Grand Slam desde 2021.

Zheng, campeona olímpica en los Juegos de París 2024, sigue deslumbrando en su retorno a Nueva York tras la grave lesión de codo que la tiene descendida en el puesto 121 del ranking mundial.

Desde su reaparición tras la cirugía de julio de 2025 había caído en la primera ronda en Roland Garros y Wimbledon.

En Flushing Meadows necesitó pasar por tres partidos de clasificación pero, una vez en el cuadro principal, ha sacado ya del camino a dos campeonas de Grand Slam.

Primero despachó el sábado a la local Madison Keys, ganadora del Abierto de Australia en 2025, remontando un 5-0 de desventaja en el tercer set hasta quedárselo por 7-5.

Este lunes repitió la misma proeza frente a Swiatek, una campeona de seis trofeos grandes, incluido el US Open de 2022.

La jugadora china comenzó el partido 5-0 abajo ante la ex número uno mundial y fue capaz de darle la vuelta con siete juegos seguidos para quedarse con el primer set por 7-5.

El segundo parcial se lo apropió por 6-3 después de romper dos veces el servicio de una desesperada Swiatek.

"Supongo que aquella remontada 5-0 no fue suerte, es todo lo que puedo decir", dijo una satisfecha Zheng sobre la pista.

"No empecé el partido bien pero poco a poco fui encontrando mi ritmo. Hacía mucho tiempo que no jugaba en esta pista central", recordó.

- Entre lágrimas -

"Sentí que empecé a fallar demasiados golpes", dijo de su lado Swiatek. "Ella empezó a jugar y la dejé volver al partido. Mi concentración fue la misma de siempre".

La polaca abandonó la pista entre lágrimas al cerrar su primera temporada de sequía en los Grand Slam desde 2021.

Su último trofeo lo logró en Wimbledon en 2025, año que cerró cayendo en cuartos del US Open.

Este curso se había rendido en cuartos del Abierto de Australia, octavos de Wimbledon y tercera ronda de Roland Garros.

Su palmarés del año lo estrenó apenas en agosto en el WTA 1000 de Toronto, un triunfo que le había devuelto esperanzas de resurgir en Flushing Meadows.

"Cada US Open, excepto el de 2022, ha sido así", recordó ante la prensa. "No siento que tenga que recuperarme de nada. Solo necesito concentrarme en el trabajo antes de los próximos torneos y habrá otras oportunidades de jugar buen tenis".